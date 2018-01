9 января: Возвращение к трудовым будням. Держитесь там!

Доброе утро! Вот и он - первый рабочий день 2018 года. Вы рады?

Начнем с прогноза погоды на неделю. Боимся сглазить, но, кажется, наконец-то зима! Тьфу три раза через левое плечо:

В общем, как всегда. Выходные закончились - погода наладилась. Закон подлости в действии!

Милота дня с зимним настроением!

Австралийская овчарка по кличке Секрет очень любит кататься с горки на ледянке. А как говорится, любишь кататься - люби и саночки возить. Секрет не против:

Новости! "Самые важные" события каникул (шутка):

В Копенгагене 2 января двое неизвестных похитили из бара Café 33 бутылку водки Russo Baltique, которую владелец оценил в 1,1 миллион евро. Не из-за "золотого" содержимого: бутылка, выпущенная в 2015 году латвийским производителем автомобилей Dartz, была помещена в корпус из золота и серебра и украшена бриллиантами. А через пару дней после этого печального события бутылку нашел рабочий на строительной площадке на окраине столицы Дании, после чего передал ее полицейским. Бутылка в целости и невредимости, чего не скажешь о ее содержимом. Водку выпили! Владелец заведения, откуда была украдена бутылка, Брайан Ингберг заявил, что очень рад возвращению украденной вещи. «Самое ценное в ней — это бутылка. В России мы сможем снова наполнить ее водкой», — добавил он.

В городе Миасс Челябинской области открыли памятник пельменю. Скульптуру поставили у стен единственного в стране музея этого кушанья. Композиция монумента в человеческий рост представляет собой бородатого мужчину, сидящего за столом, перед которым лежит большой пельмень. Надпись на памятнике поясняет его замысел — «Большому пельменю рот радуется».

Приз за лучший подарок ребенку на Новый год уходит в Барнаул. Там папа закрылся с сыном в игровой комнате торгового центра, а после закрытия они начали отжигать - кататься на всех аттракционах и развлекаться по полной! Их веселье запечатлели камеры наблюдения. Кстати, администрация ТЦ не имеет претензий к семье. Хотя небольшой ущерб все же зафиксирован: был съеден один новогодний подарок, оставленный под елкой.

Конечно, все это смахивает на вирусный рекламный ролик, но даже в этом случае задумка достойна нашего с вами внимания.

Музыкальная пауза!

Есть у нас тут фанаты фигурного катания? Если хоть раз смотрели, то наверняка заметили, что музыка в этом виде спорта имеет очень важное значение. Ее тщательно выбирают под каждого спортсмена, она должна подходить ему и дополнять номер. Обычно это довольно мелодичные композиции, чаще классика. Но не всегда...

Недавно 22-летний американский фигурист Джимми Ма выступил на чемпионате США в короткой программе под треки диджея Снейка - Propaganda и Turn Down for What (начинается с отметки 2.10). Такой разрыв шаблона:

Вот как фигурист объяснил журналистам свой выбор мелодии:

«Фигурное катание — это экстремальный спорт. Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели, что это и удивительная форма искусства, и удивительный вид спорта. Моя цель — обратить внимание людей. Чтобы взрослые обсуждали, а молодежь решила, что это круто».

По итогам короткой программы Джимми занял 11 место.

Куда деть елку?

Вот-вот начнется сезон посадки засохших новогодних елок у подъездов и мусорных площадок. А в США, между прочим, елки утилизируют по-умному:

Департаменты рыболовства и природопользования в некоторых штатах собирают и выбрасывают елки в озера!

«Представьте дно озера без растительности, оно голое, можно сказать, двухмерное. Поместив эти рифы в озеро, вы создаете трехмерное пространство для рыб. В сущности, вы создаете целую экосистему», — рассказал Джозеф Салливан, отвечающий за рыбный промысел в калифорнийских парках и заповедниках.

Это помогает малькам прятаться от крупных рыб и способствует росту водорослей.

Важно: ели нужно выбрасывать в воду с 25-килограммовым грузом. Чаще всего в качестве груза используется песок, помещенный в биоразлагаемый мешок.

С нашей "игрушечной" зимой в этом году вполне можно найти не замерзшие водоемы и пойти по такому пути. Дерзайте!

Снег в этом году знаете где? В Сахаре! В пустыне второй год подряд выпадает снег (ну по-любому наш). Полюбоваться можете в галерее.