30 апреля: мем в борьбе за чистоту дома и Илон Маск, который собирается воскрешать динозавров

Доброе пятничное утро! Радуемся завершению рабочей недели и готовимся к большим майским выходным. Делитесь в комментариях планами на праздники. И не забывайте читать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +15 градусов. До вторника столбики термометров будут держаться на отметке в +12…14 градусов. А уже с понедельника стоит ожидать дождливую погоду.

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, может воскресить динозавров. Об этом в твиттере заявил один из учредителей компании Макс Ходак.

«Вероятно, мы могли бы создать Парк юрского периода, если бы захотели. Конечно, не генетически точные копии динозавров, но через 15 лет селекции и генной инженерии нам удалось бы получить новые суперэкзотические виды», — сказал Ходак. О самих технологиях, позволяющих создать реальный Парк юрского периода, он не уточнил.

Он добавил, что биоразнообразие обладает большой ценностью и об этом нужно говорить. «Почему мы останавливаемся лишь на сохранении видов? Почему бы целенаправленно не создать нечто совершенно новое?» — отметил Ходак.

Интернет-пользователи встретили эти слова с воодушевлением, другая часть пользователей с недоверием отнеслась к заявлению Ходака, многие прислали в ответ гифки из «Парка юрского периода».

«Уже есть несколько фильмов, которые показывают, что это плохая идея», — написал Peter Sugihara.

Neuralink занимается созданием нейроинтерфейсов. Долгосрочная глобальная цель компании — усовершенствование человека.

Тема воскрешения умерших видов давно волнует ученых, и многие работают над этим. Так, например, в 2019 году команде ученых из Японии и России удалось «оживить» замороженные клетки мамонта, жившего 28 тысяч лет назад.

Группа Антона Беляева заделала собственный оригинальный материал. И это изрядно навороченные ломаные пляски в неритмичной стране. Есть и вторая версия клипа — режиссерская короткометражка при участии Иосифа Пригожина, Андрея Малахова и Александра Реввы. Сегодня слушаем Therr Maitz — «Superstar».

Воспитание детей — непростой процесс, в котором особенно остро ощущается разница поколений. Зачастую именно она мешает разговаривать членам семьи на одном языке и понимать друг друга. А что если окажется, что порой для взаимопонимания и вовсе не нужны слова, и любую ситуацию можно разрешить весьма забавным и креативным способом?

Сообщество для родителей под названием «Mum Junkie» поделилось на своей странице в Фейсбуке новым способом показать детям своё недовольство их проделками даже не открывая рта.

Для этого мамочкам понадобится лишь листочек с изображением легендарного мема «Are You Kidding Me» (ты шутишь?). Всё, что нужно делать родителям — это оставлять записочки с мемом рядом с раскиданными по дому вещами, тем самым обращая внимание детей на их собственные проступки. И отчитывать детей ещё никогда не было так весело!

Отныне родителям не придётся по сто раз повторять «подними свой носок», «выброси фантик». За них это сделает популярный мем.

Как известно, котам требуется по 12−16 часов сна в день. Но не все понимают, что умело спать — это настоящее мастерство, которому нам стоило бы поучиться у любимых питомцев. Коты подходят ко сну с поразительной фантазией, и даже когда кажется, что мы видели всё, спящим котикам найдётся, чем нас удивить. Разнообразие неожиданных мест и поз для сна поражает, когда в дело вступают хвостатые и наглые профессионалы!

Хорошего дня и отличных майских выходных!