17 декабря: Праздничное настроение с «Один дома», теплыми свитерами и камином

Доброе утро, друзья! До Нового года осталось ровно две недели!

О погоде.

Нас ждет весьма холодная неделя. Утепляемся как следует: свитер, шапка, шарф и толстые варежки — мастхэвы на ближайшие 7 дней. Вот прогноз на рабочие будни:

Начнем утро с мультика!

Американский художник Бен Журавски рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Наверняка вы так тоже время убивали, особенно на скучных уроках в школе. Потом быстро листаете блокнотик, и изображения двигаются!

Последнее видео на его канале посвящено рождественской комедии «Один дома» — на его создание у Журавски ушло около месяца. Художник перерисовал сцены с хитрыми ловушками, которые для грабителей приготовил главный герой фильма — мальчик по имени Кевин. В ролик попали все самые яркие эпизоды: подвешенное ведро с краской, спрятанный гвоздь на лестнице, нагретая ручка и другие издевательства.

Сразу захотелось пересмотреть новогоднюю комедию, правда? Вот вам и планы на следующий морозный уик-энд!

Залипалочка для этого понедельника.

Два часа ничего не происходит — просто горит огонь в камине и потрескивают дрова… То что доктор прописал для тотал-перезагрузки:

Новости! Сегодня с новогодним настроением.

В конце прошлой недели в Москве на станции метро «Тургеневская» установили праздничную елку, сделанную из 230 тысяч использованных билетов, собранных за день. Ее высота — 3,5 метра. Основная идея акции – призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться картой «Тройка» и заботиться об окружающей природе. В ближайшее время на других станциях московского метро и МЦК установят еще 20 елок (в их украшении поучаствуют сами пассажиры). Работников метрополитена также переоденут в специальную праздничную форму. На станции «Сретенский бульвар» можно будет написать письмо Деду Морозу и отправить новогоднюю открытку своим близким.

Всемирный фонд дикой природы выпустил "рождественские" свитеры, связанные московской фабрикой «Дирз». Но вместо традиционных елочек со снежинками они покрыты более реалистичными сюжетами: грустные медведики на тающих льдинах, погибающая из-за пластика рыба. Средства от продажи свитеров направят на арктическую программу WWF, чтобы сохранить природные богатства Арктики. За свитер можно заплатить 6000, 10?000 или 15?000 рублей — в зависимости от того, какую сумму вы готовы пожертвовать фонду. Классный подарок для друзей и родных, по-хорошему замороченных на экологии.

И еще кое-что про свитеры. В США есть традиция выпуска «уродливых свитеров» (ugly sweaters) к Рождеству, которую периодически подхватывают и крупные компании. 14 декабря Microsoft представила в Твиттере собственный вариант — свитер в стиле ОС Windows 95. Представители компании отметили, что подарят свитеры нескольким «счастливчикам», которые им напишут. Желающих за несколько часов набралось достаточно.

Музыкальная пауза!

Новый рождественский клип Have Yourself a Merry Little Christmas от John Legend:

Для киноманов.

YouTube-пользователь Sleepy Skunk сделал традиционный эпичный мэшап из лучших трейлеров фильмов, вышедших за 2018 год:

В галерее - умиротворяющие зимние картинки, которые помогут пережить тяжелый понедельник. Всем волшебства!