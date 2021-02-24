24 февраля: Саудовская Аравия превратилась в эскимо и неожиданный кусь из туалета

Доброе утро! Как приятно начинать неделю со среды и осознавать, что эта неделя будет короткой. А еще приятней читать хорошие и забавные новости. Поехали!

Все меняется. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха опуститься до -12 градусов. А в четверг потеплеет аж до +3 градусов, и стоит ожидать мокрого снега.

В регионе Табук Саудовской Аравии снег выпал впервые за 50 лет. А потом его засыпало песком с дюн. Теперь это все похоже на пломбир в шоколаде, и местные жители в восторге.

Видео с несъедобным эскимо появляются в Twitter, TikTok и других социальных сетях.

«Чрезвычайно редкое зрелище! Словно сливочное мороженое, покрытое шоколадом. Песок пустыни окутал снег на высотах Табука после песчаной бури в регионе. Слава Творцу!», — пишет арабский канал о погоде в Twitter.

Люди лепят снеговиков, устраивают пикники, а верблюдам все нипочем.

Человек-оркестр из Австралии создает чудеснейший изобретательный нео-соул. Отдельное удовольствие наблюдать за вдохновенной игрой музыканта. Сегодня слушаем Tash Sultana - Sweet and Dandy.

На Аляске медведь поселился в выгребной яме и укусил женщину, когда она попыталась воспользоваться удобствами на улице. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Шеннон Стивенс, 13 февраля они вместе с братом Эриком и его девушкой приехали на отдых в лесную хижину на юго-востоке Аляски. Там женщина пошла в уборную, расположенную отдельно от домика, и села на унитаз, как вдруг почувствовала укус.

«Я вскочила и закричала, когда это случилось», — говорит она. На крики сразу прибежал брат. Сначала он решил, что Шеннон укусила белка или норка, но затем Эрик взял фонарик и, открыв сиденье унитаза, увидел морду медведя.

Брат и сестра вернулись в хижину и обработали рану. На следующее утро они нашли следы медведя по всей территории хижины, но само животное уже не обнаружили.

По данным биологов, 2020 год стал рекордным годом по числу жалоб на медведей в том районе Аляски. Животные могут бродить предположительно из-за того, что не успели нагулять жир для спячки вследствие недостатка лосося и плохого урожая ягод.

А теперь признавайтесь, у вас появилась новая фобия? А вообще в комментариях поделитесь, чего вы боитесь?

Все кулинары знают — для того, чтобы их блюдо обрело больше шансов на успех, в первую очередь, его должно захотеться съесть глазами! Но похоже, что кондитер Эмма Джейн решила взять за основу визуальную составляющую своих творений, и теперь это не просто тортики, а самые настоящие произведения искусства!

Предлагаем вам рассмотреть поближе кондитерские шедевры Эммы, которой наверняка не раз приходилось слышать «и это можно есть?!»

Хорошего дня и сладкого настроения!