16 февраля: Йогурты, влюбленный светофор и плюшевый монстр

Доброе утро пятницы, друзья! Не сочтите за пропаганду нездорового образа жизни:

Выходные будут масленичные - этим все сказано. Ешьте блины и много гуляйте! А Myslo подскажет, где будут проходить самые интересные события:

Синоптики обещают нам очень приятный уик-энд:

Милота дня.

Нас все еще не отпускает День святого Валентина... К 14 февраля на Тайване, в городе Пиндун, установили светофор с влюбленной парой. На протяжении 18 лет анимированный человечек в светофоре был одинок, но ко Дню святого Валентина «нашёл» себе девушку. Когда горит зелёный — мужчина идёт с девушкой за руку, а когда красный — делает ей предложение, встав на колено. Мимими!

Интересное открытие ученых - специально к завтраку:

Ученые признали йогурты полезными для здоровья сердца и сосудов.

Употребление даже небольших количеств йогурта - около двух порций в неделю - благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая вероятность развития инфаркта или инсульта примерно на 17−21%, заявляют медики из Бостонского университета (США).

Почему существует такая зависимость, ученые пока не знают, однако они предполагают, что благотворное действие йогурта связано с тем, что он стимулирует производство моноокиси азота, расслабляющей сосуды и заставляющей их расширяться, а содержащиеся в нем ферменты могут препятствовать формированию холестериновых бляшек на их стенках. И то, и другое продлевает жизнь сердцу и сосудам и понижает вероятность развития проблем с ними в пожилые годы жизни.

Ешьте йогурты, всем приятного аппетита!

Новости!

На 14 февраля Мурад, школьник из Владивостока, сделал валентинки для всех одноклассников, но от них не получил ни одной. Более того, одноклассники посмеялись, что мальчик остался без валентинок. Мурад очень расстроился из-за случившегося. Его сестра Кристина написала об этой истории в своем твиттере. Через несколько часов зашла в соцсеть и была поражена, истории репостнули пользователи из многих стран. Один пользователь предложил собрать деньги и прийти поздравить школьника, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Более 100 человек со всего мира меньше чем за 10 часов собрали 10 тысяч рублей на подарок Мураду. А в саму школу поздравить его с Днем святого Валентина пришло порядка 20 человек.

Норвежская компания Elpedal представила первый прототип своего веломобиля Podbike - гибрида велосипеда и электромобиля. Впервые о Podbike стало известно в ноябре, однако тогда были доступны лишь рендеры машины. Недавно же Elpedal презентовала первый прототип — на мероприятии в городе Саннес, Норвегия. Podbike представляет собой четырехколесную машину — с педалями, подключенными напрямую к генератору. Когда водитель крутит педали, энергия от них электрически передается к паре моторов (они установлены на задних колесах). Кроме того, дополнительная энергия поступает от съемного аккумуляторного блока. Максимальная скорость Podbike, как сообщается, составляет 25 километров в час. Отмечается, что веломобиль будет иметь запас хода примерно в 60 км (или больше, если будут добавлены дополнительные батареи). В коммерческом варианте машина, как ожидается, будет весить 40−50 кг с одной батареей. Представить веломобиль в Европе Elpedal планирует 28 апреля на байк-шоу Spezi в Германии.

Модный дом Gucci первый из брендов сделал собственные Animoji. Это псы к китайскому Новому году! В качестве 3D-моделей компания использовала двух бостонских терьеров креативного директора Алессандро Мишеля — Боско и Орсо. В отличие от стандартных Animoji, они доступны через приложение Gucci, содержащее разнообразный контент от компании, включая фотографии и обои с продукцией бренда. Для Animoji от Gucci не нужны датчики Face ID, то есть они работают не только на iPhone X (правда, не в полной мере, но это уже детали).

Музыкальная пауза!

Новинка сразу от двух суперзвезд: Эминема и Эда Ширана. Они презентовали клип на совместный трек River. В песне рассказывается о сложных отношениях между парнем и девушкой. Здесь есть всё: измена, расставание, ложь… Главный герой хочет смыть все свои грехи:

Еще одна невероятно милая история "по мотивам" Дня святого Валентина.

14 февраля главным героем баскетбольного матча в США стал талисман клуба НБА "Денвер Наггетс" Роки. Он попытался подарить одной из болельщиц плюшевого медведя. Девушка подарок не приняла. Но Роки решил не сдаваться:

Н - Настойчивость!

В галерее ёжик Азуки из Японии, который знает толк в отдыхе. Отдыхайте и вы!