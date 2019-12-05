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Утро в Туле
5 декабря:«растительные» кроссовки, песня 2019 года и стул

5 декабря:«растительные» кроссовки, песня 2019 года и стул

Доброе  утро! Если вам тяжело оторвать голову от подушки, попросите своего соседа по комнате сделать так.

 

За окном сегодня грустновато и слякотно.

 

А теперь к утренним новостям. Среди пользователей сети набирает популярность очередной челлендж. На этот раз у его участников необычное задание со стулом. Участник должен отойти от стены на метр, наклонившись взять в руки стул и  поднять это. Задача оказалась не из легких, особенно для мужчин.

 

Казалось бы, как может быть связано здоровье сердца и чистка зубов? По мнению ученых связь самая тесная.

Недавно исследователи сделали открытие, которое доказало, что чистка зубов 3 раза в день понижает риск сердечной недостаточности. Это происходит потому, что после чистки во рту остается меньше бактерий, которые могут попасть в кровоток через десны.

 

Reebok начнет продавать кроссовки из эвкалипта и водорослей. В новой модели Forever Floatride GROW все материалы заменены на растительные, в производстве используются масло клещевины, эвкалипт, водоросли и природный каучук. Производители обещают, что «растительные» кроссовки  появятся в продаже в сентябре следующего года.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем самую популярную песню 2019 года.

На втором месте -  композиция Someone You Loved, а на третьем нынешний хит радио - Dance Monkey.

 

В галерее сегодня очень реалистичные снимки, на которых изображены фарфоровые куклы. Изготавливают их краснодарские художники Сергей и Анастасия Луценко.

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