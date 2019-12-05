5 декабря:«растительные» кроссовки, песня 2019 года и стул

Доброе утро! Если вам тяжело оторвать голову от подушки, попросите своего соседа по комнате сделать так.

За окном сегодня грустновато и слякотно.

А теперь к утренним новостям. Среди пользователей сети набирает популярность очередной челлендж. На этот раз у его участников необычное задание со стулом. Участник должен отойти от стены на метр, наклонившись взять в руки стул и поднять это. Задача оказалась не из легких, особенно для мужчин.

#РИА_Видео#chairchallenge набирает популярность в Сети. Все, что нужно — просто поднять стул. Но выяснилось, что мужчинам с такой задачей справиться намного сложнее, чем женщинам pic.twitter.com/uhRmIE1jBx — РИА Новости (@rianru) December 4, 2019

Казалось бы, как может быть связано здоровье сердца и чистка зубов? По мнению ученых связь самая тесная.

Недавно исследователи сделали открытие, которое доказало, что чистка зубов 3 раза в день понижает риск сердечной недостаточности. Это происходит потому, что после чистки во рту остается меньше бактерий, которые могут попасть в кровоток через десны.

Reebok начнет продавать кроссовки из эвкалипта и водорослей. В новой модели Forever Floatride GROW все материалы заменены на растительные, в производстве используются масло клещевины, эвкалипт, водоросли и природный каучук. Производители обещают, что «растительные» кроссовки появятся в продаже в сентябре следующего года.

В качестве музыкальной паузы послушаем самую популярную песню 2019 года.

На втором месте - композиция Someone You Loved, а на третьем нынешний хит радио - Dance Monkey.

В галерее сегодня очень реалистичные снимки, на которых изображены фарфоровые куклы. Изготавливают их краснодарские художники Сергей и Анастасия Луценко.