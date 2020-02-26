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Утро в Туле
26 февраля: что связывает шнур от трубки телефона и современную резинку?

26 февраля: что связывает шнур от трубки телефона и современную резинку?

Доброе утро! Сегодня мир отмечает День неторопливости. Проснувшись, вы имеет полное право поваляться пять минут в кровати, а потом встать, сварить себе любимый кофе и приготовить вкусный завтрак, насладиться рассветом из своего окна и открыть утренние новости. Отличный день вам обеспечен.

 

Да уж, сегодняшний прогноз способен омрачить любое настроение. Но, вы же кремень.

 

Новое приложение от Google вдохновило пользователей Сети на флешмоб – девушки сравнивают свои фотографии с шедеврами мирового искусства с целью перестать стыдиться себя.  Вместо идеальных отфотошопленных фигур и лиц, девушки с гордостью демонстрируют особенности своей внешности.

Одна сравнивает свой весьма выдающийся профиль с образом Средневековой девушки. Другая – перестает накладывать тонны тонального крема, чтобы скрыть несовершенства кожи, а с гордостью сравнивает себя с пышущей здоровьем розовощекой барышней.

 

Во Франции расшифровали таинственную надпись на скале, сделанную 230 лет назад. Ученые долго не могли разобрать таинственную надпись и даже провели конкурс среди экспертов. В результате выяснилось, что надпись сделана на бретонском языке в память о погибшем человеке.

И еще одна минутка истории. Немецкий студент-историк прошел стажировку, во время которой откопал  серебряный кинжал возрастом около 2000 лет. Оружие могло принадлежать римлянам, которые боролись с германскими племенами. Уникальная находка отправится в местный исторический музей через 2 года.

 

Создательница популярной резинки-пружинки рассказала об истории ее создания. Оказывается, идея посетила девушку во время университетской вечеринки, и основой будущего аксессуара послужил спиралеобразный шнур телефонной трубки.

Девушке срочно потребовалось собрать волосы, но на мероприятие было запрещено брать какие-либо вещи кроме одежды. И  тут ей попался на глаза завалявшийся шнур от телефона, которым девушка быстро собрала на голове хвост. На следующее утро она обратила внимание, что кожа головы больше не болит от стянутости, и тогда она решила поработать над новым изобретением.  Сейчас создательница резинок-пружинок входит в список Forbes.

 

 В качестве музыкальной паузы посмотрим кавер на виолончели на тему Пиратов Карибского моря.

 

В галерее сегодня завораживающие фото НАСА.

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Автор: Администрация Myslo
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