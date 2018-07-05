5 июля: Никогда не взрослейте!

Доброе утро!

Погода на сегодня:

Согласитесь, довольно оптимистично?

По крайней мере, гораздо оптимистичнее погоды в Южной Африке: там сейчас зима, но в этом году какая-то особенно «лютая». В первый раз за 10 лет пошел обильный снегопад. Жители, конечно, в восторге: лепят снеговиков, в снежки играют!

Но мы-то по снегу еще не соскучились, да?

Чрезвычайно милая история, которая может растрогать до слез (если что, мы предупредили).

В сентябре прошлого года сеть магазинов игрушек Toys 'R' Us в США объявила о банкротстве. Ситуацию спасти не удалось, и в марте компания объявила, что все 735 магазинов сети будут закрыты. И тут на днях стало известно, что некий

Аноним потратил миллион долларов на покупку игрушек

в магазине в Роли, штат Северная Каролина. Магазину даже пришлось закрыться для посетителей в свой последний официальный рабочий день — нужно было собрать с прилавков все игрушки. Однако их не хватило — пришлось заказывать недостающее в других магазинах по США.

Кто этот загадочный человек — никто не в курсе. Говорят, это мог быть Билл Гейтс или кто-то из владельцев Amazon. Но это неважно. Важно то, что все выкупленные товары будут отправлены нуждающимся детям.

На прощание магазин опубликовал в соцсетях фотографию своего талисмана и символа, жирафа Джеффри, с чемоданом у пустых прилавков (ой, щас зарыдааааеееем!..).

А на официальном сайте компании размещено прощальное послание: «Спасибо всем, кто разделил с нами свое путешествие в родительство! А также всем бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, братьям и сестрам, которые построили космический корабль из подушек, сыграли в понарошковых супергероев и придумали еще какую-нибудь милоту.

Пообещайте нам всего лишь одну вещь: никогда не взрослейте! Продолжайте играть!».

Может, кто-то сделает так же с тульским магазином детской книги «Корней Иванович«?.. И может быть, даже спасет его? Билл (Гейтс — прим. автора), Джефф (Безос — прим. автора), ребята, мы здесь.

Новости!

В Гибралтаре, на одной из самых высоких точек Гибралтарской скалы, на месте бывшей платформы для зенитных орудий (времен Второй Мировой) появилась смотровая площадка! Называется Skywalk. Каменную платформу обернули застеклённой дорожкой шириной 2,5 метра и балюстрадой, все детали конструкции соединены стальной лестницей. Подняться к подножию площадки можно при помощи панорамного лифта. Основная конструкция Skywalk состоит из 18 отдельных частей, общая масса которых составляет более 30 тонн. Взгляните на фото, как круто!

Добрая история с Чемпионата мира по футболу. Япония вылетела из турнира на этапе 1/8, уступив Бельгии в очень драматичном матче. Но их сборная повела себя прям очень здорово. После поражения японские футболисты остались на поле, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. А еще игроки навели порядок на скамейке запасных и в своей раздевалке, оставив записку на русском языке с надписью «Спасибо». Вот как это комментировал защитник японцев Майя Йосида: «Могу только сказать, что в раздевалке у нас почище, чем в раздевалках клубов [английской] премьер-лиги. Но действительно, у нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но ещё и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это». Действительно, фанаты уже поразили всех после того, как наводили порядок на стадионах, где проходили матчи Японии. Короче, мимими сплошное этот ваш японский футбол…

На чемпионате по поеданию хот-догов в Нью-Йорке, который проводится в День независимости, снова установлен рекорд! Американец Джоуи Честнат, «профессиональный едок», съел 74 булочки с сосисками за десять минут. Причем он побил свой собственный рекорд: это на два хот-дога больше, чем он съел в 2017 году. Честнат выиграл главный приз — $10 тысяч и пояс чемпиона. А вот у женщин регресс: в соревновании в пятый раз подряд победила Мики Судо. Она съела 37 хот-догов, что на четыре штуки меньше, чем в 2017 году.

Музыкальная пауза!

Джастин Тимберлейк выпустил новую песню «Soulmate»! Пока клипа нет, только аудио. Фанаты позитивно встретили сингл, назвав песню «настоящим летним хитом» и одобрив то, что теперь Джастин звучит более похоже на свою раннюю музыку. Оценим?

И еще немного «околомузыкального» творчества.

Пользователь Vimeo Pierre Gombaud анимировал в 3D обложку культового альбома «Abbey Road» группы The Beatles:

В галерее царит малазийский фотограф Джими Чунг, который уже несколько лет ведёт инстаграм, где совмещает постеры к голливудским фильмам с «реальным миром». До 2016 года фотограф работал в основном с людьми, но затем переключился на животных. Последними из источников для его вдохновения стали коты, которыми он «дополнил» постеры «Выжившего», «Кинг-Конга», «Парка Юрского периода» и других фильмов.

Удачного вам дня!