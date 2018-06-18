18 июня: Главный тренд лета и атмосферные туалеты

Доброе утро, Тула! Начинаем рабочую неделю с прекрасного солнечного утра и дружелюбной, теплой погоды.

Как говорят местные синоптики, зонтики сегодня можно оставить дома. Давайте же посмотрим, чего занятного происходит в мире и зарядимся позитивом.

Кристина Агилера инкогнито спела в метро Нью-Йорка под видом уличного музыканта.

Для того, чтобы пассажиры не узнали известную артистку, на Агилеру надели темные очки и шляпу, которая фактически закрывала всё лицо. Однако, несмотря на маскировку, пассажиры всё-таки разоблачили певицу, которая обладает узнаваемым и необычным голосом.

В метро Агилера исполнила хит Ареты Франклин Freedom. Вокруг нее начала понемногу собираться толпа. На кадрах видно, что некоторые поражены голосом певицы и явно не могут понять действительно ли перед ними Агилера.

Чтобы рассеять сомнения окончательно, во время исполнения собственной композиции Fighter Агилера разоблачилась.

Несправедливость Взгляните, этот парень выше двух метров ростом, но все равно играет в баскетбол со сверстниками - 12-летними ребятами. Видео с Оливье Риу недавно потрясло интернет-сообщество. Канадский игрок из школьной команды Frenchy Phenoms значительно отличается от своих сверстников ростом: он уже составляет 213 сантиметров. Вот почему парень почти всегда оказывается на несколько голов выше соперников. В качестве примера игры баскетболиста привели матч с шестиклассниками на школьном турнире с кольцом, опущенным до высоты 2,5 метров. Спортивные журналисты, посмотревшие видео, пришли к выводу, что «это как-то нечестно»: Риу мог забивать слэм-данки без прыжка и накрывать оппонентов безо всяких усилий. В предыдущем блоге мы говорили о самых лучших залах ожидания в аэропортах мира. На очереди - туалеты. Австралийский онлайн-сервис My Travel Research опубликовал результаты рейтинга International Toilet Tourism Awards 2018, в котором названы лучшие туалеты мира. Уборные оценивались с точки зрения их дизайна, причудливости, расположения и оснащенности удобствами. Безусловным победителем по всем критериям оказались уборные ресторана Piz Gloria, который расположен на самой вершине швейцарской горы Шилтхорн. Хозяева заведения оформили туалеты в стиле фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде в честь появления Piz Gloria в одной из главных сцен кинокартины. Второе место присудили Bowl Plaza в штате Канзас. Его стены сделаны из мозаики, которую из подручных средств в течение четырех лет своими руками собирали посетители.

А теперь отойдем от рейтинга. Мы решили "прогуляться" по другим самым необычным уборным мира.

Этот туалет в Гонконге сделан из чистого золота, а только один унитаз стоит 3 миллиона долларов. Чтобы не поцарапать золотой пол, вам придется надеть бахилы.

А в Лондоне архитектор Моника Бонвичини создала односторонний зеркальный туалет, так что можно скоротать время «за делом», разглядывая прохожих.

Мы не удивимся, если все то время, пока вы проведете в этой кабинке, вы будете молиться, чтобы одностороннее зеркало действительно работало.

На 15-ом этаже пентхауса PPDG в Гвадалахаре находится туалет, расположенный над открытой шахтой лифта, а дно туалета – прозрачное. Так сказать, для остроты ощущений.

А в отеле «Madarao-Kogen» (Япония) вы восседаете на унитазе, словно на вершине горы, готовый в любую минуту сорваться вниз на лыжах.

К новостям моды.

Названа самая популярная в Инстаграм летняя вещь. Ей оказалась огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю.

Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.

Стоимость такой шляпы - 770 долларов.

А в галерее у нас сегодня Инстаграм-подборка крутых, ярких, сочных, вдохновляющих снимков.

Прекрасного дня!