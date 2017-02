6 февраля: Не мёрзните!

Доброе утро! Сегодня празднуем День бармена - это определенно должно сделать понедельник лучше!

О погоде: неделя начнется с холодов, но к пятнице серьезные морозы отступят. А значит, впереди классные зимние выходные - стимул как следует поработать, чтобы потом отлично отдохнуть:

Утреннее видео о том, как надо здороваться с коллегами (учениками, студентами и т.д. - подставьте нужное в зависимости от рода своей деятельности). Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал персонализированные приветствия для своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему:

Barry White Jr, a 5th grade English teacher in NC, has a special handshake for each one of his students: https://t.co/Ql0ZgFhzzg pic.twitter.com/331WKe2BQm