6 февраля: Не мёрзните!

Доброе утро! Сегодня празднуем День бармена - это определенно должно сделать понедельник лучше!

О погоде: неделя начнется с холодов, но к пятнице серьезные морозы отступят. А значит, впереди классные зимние выходные - стимул как следует поработать, чтобы потом отлично отдохнуть:

Утреннее видео о том, как надо здороваться с коллегами (учениками, студентами и т.д. - подставьте нужное в зависимости от рода своей деятельности). Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал персонализированные приветствия для своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему:

Barry White Jr, a 5th grade English teacher in NC, has a special handshake for each one of his students: https://t.co/Ql0ZgFhzzg pic.twitter.com/331WKe2BQm — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 февраля 2017 г.

Милота дня: собака по кличке Руби из австралийского приюта для животных Edgar?s Mission любит нянчиться с поросятами. Разрыв мимиметра:

Новости!

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» - российский финансовый сервис «Сравни.ру» ищет тестировщика страховых случаев в отдел экспериментальной аналитики. Вакансия открыта всего на три месяца, тестировщику обещают платить от 150 до 250 тысяч рублей ежемесячно. В его обязанности входит активный отдых во время частых путешествий (прыжки с парашютом, гонки на мотоциклах или машинах, плавание с акулами и т.д.). В случае наступления страхового случая тестировщику придется взаимодействовать со страховой компанией и анализировать ее деятельность. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, увлекающимся экстремальными видами спорта. Претендент на вакансию должен иметь водительские права с категориями А и В, а также владеть английским на уровне выше среднего. Компания оплачивает сотруднику авиаперелеты, питание, проживание, экстремальные развлечения и полный пакет страхования.

Компания Icaros представила тренажер полетов - устройство для игры или физических тренировок в виртуальной реальности. Основной идеей разработчиков было скрестить возможности виртуальной реальности с устройством для повседневного фитнеса. Машина Icaros действительно позволяет тренироваться, но не в условиях скучной домашней обстановки или тренажёрного зала, а где угодно. Хоть среди драконов или в мире горцев. Тренажёр поддерживает человеческое тело в позиции, близкой к полёту в вингсьюте. А дальше нужен VR-контроллер и смартфон, на который устанавливается специальное приложение. Работа мускулами в Icaros достаточно сложная, есть различные режимы «полёта», равномерно тренируются мышцы рук и ног. Разработчики планируют расширить гаджет для игр в обычные авиасимуляторы. Пока что неизвестно, когда начнут продавать такие тренажеры и сколько они будут стоить. Но можно отслеживать эту инфу на официальном сайте.

В Лондоне в результате строительных работ на стадионе O2 Arena пришлось раньше положенного откопать капсулу времени. Ее закопали в 1998 году ведущие детской передачи Би-би-си «Синий Питер». Предполагалось, что артефакт пролежит там до 2050 года. Но из-за ремонта стадиона пришлось достать «послание для потомков» на 33 года раньше срока. Рабочие слегка повредили оболочку, но, по их словам, содержимое не пострадало. Внутри цилиндра находились: телепузик Ляля, диск Spice Girls, ингалятор для снятия приступов астмы, фотография принцессы Дианы, инсулин в шприце, британские монеты и тамагочи — характерные приметы поп-культуры 90-х. Как сообщает пресс-служба Би-би-си, капсула в скором времени снова вернётся под землю уже с обновлённым содержанием предметов. Что именно туда положат - неизвестно.

Музыкальная пауза. Сегодня курица по имени Джокгу из города Джермантаун (штат Мэриленд) сыграет вам на синтезаторе патриотическую песню America the Beautiful. Как рассказала хозяйка курицы Шеннон Майерс, чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели.

Талант, определенно талант! Через пару лет мировое турне:

Лайфхак дня. Китаец по имени Фучжун опубликовал на канале «Простой Екатеринбург» видео, в котором учит соотечественников, как оплачивать проезд в городском общественном транспорте. «Если вы знаете, как в Екатеринбурге платить за проезд, вы можете свободно путешествовать в любом городе России», — заявил Фучжун. Универсальный прием - дать кондуктору полтинник:

И для прилива бодрости - экстремальные кадры, снятые на высотке в Гонконге. Осторожно, если боитесь слишком сильно взбодриться, лучше не смотрите. По заставке уже все понятно, а дальше только хуже:

В галерее - теплые котики. Не замерзайте!