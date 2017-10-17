17 октября: Полный рот коллабы

Доброе утро!

Хотите спать и ничего кроме спать? Сейчас решим эту проблему.)

Дизайн-бюро W. Francis разработало к грядущему Хэллоуину целую линейку подушек под общим названием 3D-pillows. С одной стороны каждая из подушек совершенно обыкновенна, и на ней можно отлично спать. Но с другой изнутри, из-под ткани пробивается, например, кричащее лицо. Или пытающаяся схватить вас рука.

Фиг уснешь на такой:

Милота дня.

Тут есть одна австралийская овчарка, которая просто обожает йогу. Мы за ЗОЖ!

Сегодня наш традиционный раздел "новости" заменим на истории о людях, у которых есть сердце.

В Индии четверо мужчин спасли тонувшую в бурной реке собаку. Видеозапись произошедшего попала в интернет. На кадрах видно, что собака не могла доплыть до людей, так как её постоянно относило назад бушующим речным порогом. Чтобы подобраться поближе к животному и не упасть в воду, добровольцы сформировали своеобразную цепь. В итоге им удалось вытащить собаку под одобрительные возгласы жителей города.

А в Германии целая пожарная бригада выехала на спасение ежика. Бедолага застрял в ограде футбольного поля. Животное пришлось вызволять при помощи болтореза. Ёж не пострадал, но «заметно устал». После того, как ежа освободили, местные жители забрали его к себе в сад, чтобы он отдохнул под листьями и пришёл в себя. В тот же вечер его выпустили.

У россиян тоже есть сердце! В Омске пожарные сломали стену жилого дома, чтобы достать застрявшую кошку. Животное просидело в вентиляционной шахте четыре дня. «С помощью ударного шуруповерта мы проделали много дырочек в стене, а потом аккуратно ломом сделали небольшое отверстие. Оттуда сразу показалась испуганная мордочка Барсика — так мы его прозвали. Затем он высунул лапки, и я без труда достал его», — рассказал старший пожарный-спасатель Денис Шелудков. Барсик оказался бездомной кошкой, ей сразу же нашли новых хозяев.

Правда, жить хочется после таких историй?..

"Музыкальная" пауза! Сегодня с Иваном Дорном, но петь он не будет - поэтому "музыкальная" в кавычках.

Все дело в том, что Дорн недавно побывал в гостях у Урганта. По словам ведущего шоу, многие считают, что Дорн не очень разборчиво поет. Поэтому Ургант предложил Дорну сыграть в игру «Полный рот коллабы», чтобы певец почувствовал себя на месте своих слушателей. Коллаба - это название одной из песен Дорна, если что.

Урганту и Дорну выдали стоматологические расширители для рта. Задача игроков — произнести имена российских актеров и музыкантов, появляющиеся на экране, так, чтобы ведущие шоу угадали их. Очень смешно получилось:

Ну ладно, держите немножко коллабы.

Любители MARVEL, тут новиночка для вас. Накануне вышел трейлер "Черной пантеры"!

В галерее сегодня необычный фотопроект.

Канадец Конор Никерсон поместил взрослого себя на свои же детские фотографии. Идея появилась, когда он просматривал старые семейные альбомы. Для её реализации понадобились не только навыки работы в графическом редакторе, но и старые предметы одежды, которые помогли воссоздать атмосферу ретро.