24 декабря: Якубович в игре Super Mario и лучший подарок – игровая приставка от KFC

Доброе утро! До Нового года осталось 8 дней. А вот католики отпразднуют Рождество уже сегодня ночью. Поэтому поздравляем с этим праздником всех, кто его отмечает. А еще не забываем читать хорошие новости. Поехали!

Снега много не бывает. Сегодня в Туле весь день будет идти небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -6 градусов Цельсия.

Современные технологии в сочетании с чувством юмора нередко позволяют взглянуть на хорошо знакомых людей с крайне неожиданной стороны. Прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, чтобы повеселить аудиторию, может едва ли не каждый, но некоторые заходят дальше и подходят к созданию развлекательного контента более основательно, как это делает, к примеру, автор ютьюб-канала Animation deck Алексей Юревич: он объединил игру Super Mario с капитал-шоу «Поле чудес».

Используя свои навыки аниматора, Алексей сделал ведущего программы Леонида Якубовича главным героем культового платформера, отправив отважного Супер Якубовича на поиски похищенной Полечудовищем принцессы. Опубликованное на ютьюбе видео персонаж начинает с фразы «Как видите, здесь "Поле чудес"», произнесенной голосом ведущего, и действительно — уже с первых кадров можно увидеть множество отсылок к телешоу. Здесь и музей, и банки с соленьями, и, разумеется, а-а-автомобиль.

Все последующие действия выдержаны в стилистике оригинальной игры, но многие привычные элементы заменены на предметы, ассоциирующиеся с «Полем чудес», а весь процесс сопровождается комментариями Якубовича: судя по публикациям в группе Animation deck ВКонтакте, Юревич собирал фразы для озвучки на протяжении последних полутора лет. Работа над графической частью заняла куда меньше времени: к ней Алексей приступил в первой половине ноября, а уже вчера Супер Якубович смог приступить к покорению восьмибитного пространства. Пока на ютьюбе опубликовали прохождение только одного уровня, но на этом история не закончится.

Девушка, маяк и танец. Красивая зарисовка от модного клипмейкера Тани Муиньо для главной удачи лейбла Скриптонита в 2020-м. Сегодня слушаем «Сестры» - «Никаких стен».

«Консольные войны закончились», — объявили представители KFC Gaming, подразделения сети ресторанов KFC, представляя свой новый продукт — игровую консоль KFConsole. Ее главная особенность — запатентованное «Отделение для курицы» (Chicken Chamber). Вот как эту особенность описывают в KFC Gaming:

Используя системы естественного тепла и воздушного потока, теперь вы можете сосредоточиться на игровом процессе и наслаждаться горячей, хрустящей курицей между раундами.

На сайте о KFConsole сказано, что отделение для курицы не позволяет мясу остыть, но другие подробности об этой опции не раскрываются. Некоторые издания предположили, что это фритюрница, однако неясно, действительно ли это так.

KFC Gaming разработала игровую консоль вместе с тайваньской компанией Cooler Master, выпускающей компьютерные комплектующие. Приставка получила топовый процессор Intel Nuc 9 Extreme Compute Element, заменяемую видеокарту от Asus (какая именно модель установлена, не уточняется) и два SSD на один терабайт от Seagate. Консоль способна выдавать картинку в 4K с частотой до 240 кадров в секунду. Цена и дата выхода устройства пока не объявлены.

Как отмечает TechRadar, характеристики устройства позволяют играть с помощью KFC Gaming в Cyberpunk 2077 (со всеми ее багами), а также в симулятор свиданий с полковником Сандерсом от KFC Gaming.

А вы бы хотели получить такой подарок на Новый год? Расскажите в комментариях, о каком презенте вы мечтаете получить на праздник?

У жителей Запада есть чудесная новогодняя традиция — это рождественские открытки с фотографией всех членов семьи. Конечно, в идеале это снимок счастливых и довольных людей, желательно в одинаковых свитерах и на фоне живой ёлки! В реальности же всё бывает совсем иначе. Иначе, но не хуже!

Семья Стенли из Северной Каролины вот уже 7 лет снимает неидеальные фотографии для рождественских открыток. И это несовершенство главного праздника года — напоминание всем нам о том, что главное — не идеально встретить Новый год, а хорошо его провести!

Хорошего дня и праздничного настроения!