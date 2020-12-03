3 декабря: одежда из подушек и одеял и рождественские фильмы для поднятия настроения пингвинам

Доброе утро! До Нового года осталось 29 дней. Наш вагончик праздничного настроения уже тронулся. Поэтому читаем только хорошие новости и заряжаемся позитивом. Поехали!

А снег идет. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха -5..-7 градусов Цельсия.

Дизайнер из Латвии Санта Купча придумала капсульную коллекцию одежды, посвященную самоизоляции и общению с друзьями через видеочаты в период пандемии.

Это стеганые платья и шляпы, напоминающие одеяла и подушки, — они сшиты из атласа и имеют мягкий наполнитель. В таких вещах действительно можно лежать, сидеть или стоять где угодно в доме и при этом ощущать себя как будто в кровати.

Вещи не только комфортные, но и выглядят нарядно. «В изоляции каждый день может показаться обыденным, но что, если бы мы могли сделать его более праздничным? Вместо того, чтобы чувствовать себя в ловушке дома, вы можете стать королевой или королем своего замка», — описывает дизайнер идею своей коллекции.

Санта Купча рассказывает, что постоянные разговоры с друзьями и по работе в Zoom сбивали ее с толку — она как будто находилась где-то на встрече, но при этом была дома. Ей захотелось справиться с этим дезориентирующим ощущением через одежду.

Все материалы для коллекции она нашла в собственном доме, где переживала карантин: это были остатки от других ее работ, а на набивку пошли старые одеяла. Принты на ткани она печатала на обычном принтере: это фотографии ее домашней библиотеки и календарь, где дни самоизоляции зачеркнуты зеленым маркером.

«Тяжело бездействовать слишком долго, и я хотела создать одежду, которая пробуждает чувство готовности выйти и пообщаться», — добавила дизайнер.

Одна из самых заметных дебютанток года продолжает поражать музыкальной всеядностью и теперь заходит на поляну условной Леди Гаги — по направлению к стадионным танцевальным шлягерам. Сегодня слушаем Рину Саваяму - «Lucid».

В лондонском аквариуме пингвинам стали показывать рождественские фильмы, чтобы подбодрить их в отсутствие посетителей из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам сотрудников аквариума, приостановившего работу для гостей с 5 ноября, пингвины очень внимательно наблюдают за посетителями и слушают их, но теперь им стало скучно. Чтобы развлечь пингвинов, работники включают на телеэкранах праздничные фильмы, например комедию «Эльф».

«Несмотря на то что пингвинам нравятся эти праздничные фильмы, они, как и мы, все еще с нетерпением ждут возвращения наших реальных гостей», — рассказали в аквариуме. Ждать, кстати, осталось совсем немного — аквариум должен открыться уже на этой неделе.

А вы уже начали пересматривать новогодние фильмы? Делитесь в комментариях, какой фильм вы готовы пересматривать каждый год?

Фотография в паспорте не предполагает самовыражения. Самовыражение здесь прямо запрещено правилами съемки. Все регламентировано: цвет фона, композиция, выражение лица. Нельзя даже улыбнуться или посмотреть в сторону. Люди на таких фотографиях ничем не отличаются друг от друга. Но фотограф Макс Зидентопф (Max Siedentopf) нашел способ обойти ограничения. Он предложил моделям делать за пределами кадра абсолютно все, что придет им в голову, но при этом сохранять серьезное выражение лица.

Это красивая метафора жизни, разделенной на две неравные части: официальную, в которой каждый из нас подчинен обществу и государству, и личную, в которой мы индивидуальны. За рамками одинаковых официальных фотографий люди остались собой — странными, анархическими существами, которые сопротивляются любой попытке себя систематизировать.

Хорошего дня и не забывайте самовыражаться!