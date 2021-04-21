21 апреля: волк-видеоблогер и овца, которая дважды проваливается в одну и ту же дыру

Доброе утро! Начнем день бодро. Делаем быстренько зарядку, выпиваем ароматный кофе и читаем хорошие новости. Поехали!

Поистине питерская погода. Сегодня в Туле пасмурно, температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Члены американской организации The Voyageurs Wolf Project, занимающейся изучением волков в регионе национального парка Вояджерс в Миннесоте, повесили ошейник с видеокамерой на волка-одиночку — и узнали, чем он занимался целый день. Правда, исследователи просчитались с расположением камеры, поэтому обзору помешала волчья борода. Впрочем, так даже аутентичнее!

Камера записывала по 30 секунд в начале каждого часа. Всего исследователи получили около семи минут видео с волчьим досугом. Вот из чего он состоит:

пожевать припасенную оленью ногу

поймать рыбу в реке

побегать по лесу

поймать еще одну рыбу

снова побегать

поймать еще одну, уже третью рыбу!

Члены The Voyageurs Wolf Project не исключают, что на самом деле волк поймал еще больше рыбы, просто камера этого не записала. Исследователи посчитали эксперимент удачным и заявили, что будут и в дальнейшем использовать ошейники с камерами, чтобы еще больше узнать о жизни миннесотских волков.

Прямолинейный рок-н-ролл от лидера The Rolling Stones, аранжированный и сыгранный при поддержке вездесущего Дэйва Грола, звучит, как и полагается, словно Foo Fighters каверят «роллингов». В тексте Джаггер комично проходится по ковидным реалиям, например: «Впрыснул вакцину, Билл Гейтс у меня в крови, это контроль над разумом». Сегодня слушаем Mick Jagger with Dave Grohl — «Eazy Sleazy».

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого… В общем, беспечная овечка допрыгалась. Буквально! Животное скакало около траншеи и в конце концов угодило в западню. К счастью, один из очевидцев сжалился и вытащил овцу. Та обрадовалась и снова принялась скакать возле траншеи. Угадайте, как быстро ей понадобилась помощь (правильный ответ: неприятности настигли овечку через четыре секунды после освобождения).

Пока одни питомцы демонстрируют чудеса послушания и дрессировки, другие умудряются вести себя так, как им заблагорассудится. Некоторые собаки вообще забывают, как должны себя вести представители их вида, и устраивают своим хозяевам настоящие представления. Ну а те не забывают не только похихикать над своими питомцами, но и взять в руки камеру, чтобы запечатлеть дурашливость своих собак во всей красе!

Хорошего дня и красивого настроения!