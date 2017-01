19 января: Японские снеговики!

Доброе утро! Кто в проруби купался, кто гадал? Рассказывайте.)

Начинаем с мультиков. А вы знали, что между всеми мультиками студии Pixar существует связь? Если никогда этого не замечали, то взгляните на это трехминутное видео, в котором студия показала свои "пасхалочки", разбросанные по мультикам:

А теперь время достижений! Вьетнамские акробаты установили рекорд по самому длинному подъему на лестнице с человеком, балансирующим на голове у поднимающегося. Объяснение путанное какое-то выходит, но из видео все предельно ясно. Рекорд был установлен в испанской Жироне, на лестнице у собора Святой Марии (90 ступенек!!!). По времени это заняло у кробатов меньше минуты - 52 секунды. Но к рекорду Гиннесса спортсмены шли долгих 15 лет - постоянные репетиции, неудачи, травмы...

Новости! Сегодня - из мира животных, что всегда невероятно мило.

Недавно Баси, старейшей панде, живущей в неволе, исполнилось 37 лет (по человеческим меркам это около 100 лет). На день рождения ей подарили торт, сделанный из любимых продуктов, — бамбука, муки, пшеницы и кукурузы.

В Ростовском зоопарке родителями стали 11-летние слоны Синта и Юма: у них родилась девочка весом около 130 килограммов. Имя новорождённой пока не дали. "Ежедневный вес, который будет набирать слонёнок, — около 1 кг. За год она должна набрать порядка 450 килограммов", — отметили в зоопарке.

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем. Автором всех работ выступил 423-килограммовый бурый медведь по кличке Юусо. "Мы даём ему краску, фанеру и бумагу. Он творит, когда остаётся один, — садится и водит лапами по бумаге", — рассказал Паси Йентти, сотрудник центра для животных Куусамо, где проживает Юусо. Талант медведя раскрылся во время покраски зданий в Куусамо. Краска попала на лапы медведя, и он стал делать ею отметины. Центр для животных заработал на продаже 15 картин Юусо уже $8,5 тысячи. По информации Reuters, животное впало в спячку и не сможет посетить экспозицию собственных картин.

Музыкальная пауза. Сегодня - еще и спортивная. Тут в твиттере неожиданно выяснилось, что знаменитая песня из "Титаника" My heart will go on - просто идеальный саундтрек для спортивных (в большинстве своем - баскетбольных) видео. Оцениваем:

LeBron James' clutch jumper in game 7 of the 2013 NBA finals helps get his second ring... Set to Titanic music. ?? ?? pic.twitter.com/Gz5U8NPmUn — Titanic Hoops (@TitanicHoops) 26 июля 2016 г.

After a great comeback by the Hawks... Isaiah Thomas wins it for the Celtics!!! It's so much better with music from Titanic! ?????? pic.twitter.com/3HVELj9ZpC — Titanic Hoops (@TitanicHoops) 14 января 2017 г.

Concluding congrats to @UNC_Basketball Roy Williams on 800 W's. Tyler Zeller caps a 19pt comeback against Miami! Better w/Titanic music! ?????? pic.twitter.com/jNUWOeBCo2 — Titanic Hoops (@TitanicHoops) 17 января 2017 г.

Впрочем, американский футбол под композицию Селин Дион тоже прекрасен:

A week ago today, @ClemsonFB and @AlabamaFTBL played an epic championship game. Clemson's winning TD is so much better with Titanic music! pic.twitter.com/SatYs44Y8w — Titanic Hoops (@TitanicHoops) 16 января 2017 г.

Аж мурашки бегут, честное слово!

Фотозарисовка из Японии. Там недавно прошел снегопад, и сеть заполонили фото необычных японских снеговиков. Чаще всего источником вдохновения для снежных скульптур становились образы из популярной культуры — кошка Китти (Hello Kitty), Олаф из «Холодного сердца», Бэймакс из «Города героев», Снупи, персонажи фильмов Миядзаки. В общем, не просто "три шарика и морковка".

Энди из Ирландии ведет в фейсбуке фотоблог, посвященный снимкам грустных животных у магазинов в ожидании хозяев. Фото просто роскошные! Как признался автор, на идею его натолкнуло желание иметь собственную собаку. Но считает, что «было бы нечестно» заводить животное в его квартире. Поэтому он ограничивается снимками и верит, что ощущает эмоциональную связь с героями фотографий. А вы ощущаете?)