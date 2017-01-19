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Утро в Туле
19 января: Японские снеговики!

19 января: Японские снеговики!

Доброе утро! Кто в проруби купался, кто гадал? Рассказывайте.)

 

Начинаем с мультиков. А вы знали, что между всеми мультиками студии Pixar существует связь? Если никогда этого не замечали, то взгляните на это трехминутное видео, в котором студия показала свои "пасхалочки", разбросанные по мультикам:

 

А теперь время достижений! Вьетнамские акробаты установили рекорд по самому длинному подъему на лестнице с человеком, балансирующим на голове у поднимающегося. Объяснение путанное какое-то выходит, но из видео все предельно ясно. Рекорд был установлен в испанской Жироне, на лестнице у собора Святой Марии (90 ступенек!!!). По времени это заняло у кробатов меньше минуты - 52 секунды. Но к рекорду Гиннесса спортсмены шли долгих 15 лет - постоянные репетиции, неудачи, травмы...

 

Новости! Сегодня - из мира животных, что всегда невероятно мило.

Недавно Баси, старейшей панде, живущей в неволе, исполнилось 37 лет (по человеческим меркам это около 100 лет). На день рождения ей подарили торт, сделанный из любимых продуктов, — бамбука, муки, пшеницы и кукурузы.

 

В Ростовском зоопарке родителями стали 11-летние слоны Синта и Юма: у них родилась девочка весом около 130 килограммов. Имя новорождённой пока не дали. "Ежедневный вес, который будет набирать слонёнок, — около 1 кг. За год она должна набрать порядка 450 килограммов", — отметили в зоопарке.

 

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем. Автором всех работ выступил 423-килограммовый бурый медведь по кличке Юусо. "Мы даём ему краску, фанеру и бумагу. Он творит, когда остаётся один, — садится и водит лапами по бумаге", — рассказал Паси Йентти, сотрудник центра для животных Куусамо, где проживает Юусо. Талант медведя раскрылся во время покраски зданий в Куусамо. Краска попала на лапы медведя, и он стал делать ею отметины. Центр для животных заработал на продаже 15 картин Юусо уже $8,5 тысячи. По информации Reuters, животное впало в спячку и не сможет посетить экспозицию собственных картин.

 

Музыкальная пауза. Сегодня - еще и спортивная. Тут в твиттере неожиданно выяснилось, что знаменитая песня из "Титаника" My heart will go on - просто идеальный саундтрек для спортивных (в большинстве своем - баскетбольных) видео. Оцениваем:

 

 

 

Впрочем, американский футбол под композицию Селин Дион тоже прекрасен:

 

Аж мурашки бегут, честное слово!

 

Фотозарисовка из Японии. Там недавно прошел снегопад, и сеть заполонили фото необычных японских снеговиков. Чаще всего источником вдохновения для снежных скульптур становились образы из популярной культуры — кошка Китти (Hello Kitty), Олаф из «Холодного сердца», Бэймакс из «Города героев», Снупи, персонажи фильмов Миядзаки. В общем, не просто "три шарика и морковка".

 

Энди из Ирландии ведет в фейсбуке фотоблог, посвященный снимкам грустных животных у магазинов в ожидании хозяев. Фото просто роскошные! Как признался автор, на идею его натолкнуло желание иметь собственную собаку. Но считает, что «было бы нечестно» заводить животное в его квартире. Поэтому он ограничивается снимками и верит, что ощущает эмоциональную связь с героями фотографий. А вы ощущаете?)

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:37 +4
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