14 ноября: герой «Игры престолов » приехал в Россию

Доброе утро! Начните день с разминки, вкусного завтрака и хороших новостей. О последнем мы уже позаботились.

За окном сегодня по-прежнему мороз и солнце.

Радостная новость для поклонников «Игры престолов». Актер, сыгравший роль Тормунда, посетил Нижний Новгород. Он участвует в съемках исторического сериала "По следам Святого Олафа". Вместе со съемочной командой и со своей женой известный актер прогулялся по историческим достопримечательностям города.

Тормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород. Норвежский киноактёр и продюсер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда Великаньей Смерти, прибыл в Россию для съёмок фильма "По следам Святого Олафа". pic.twitter.com/B5TSNBYq1T — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 13, 2019

А тем временем новые технологии шагают вперед. Компанию Spotify создала специальную гарнитуру, с помощью которой можно крепить музыкальные треки в пространстве своей квартиры. Они будут создавать «звуковой пейзаж», таким образом организуя свою музыкальную библиотеку.

Украинский дизайнер создала платье весом 60 кг, которое попало в национальную книгу рекордов.

Платье расшито бриллиантами в 109,35 карат, камнями Swarovski и золотом высшей пробы. На его изготовление ушло три месяца, на сегодняшний день его стоимость составляет 500 тысяч долларов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Shortparis.

В галерее сегодня снимки искусственных гор в сеуле, сделанные южнокорейским фотографом Сеунггу Кимом. Эти впечатляющие сооружения с горными хребтами, водопадами и деревьями возводится на протяжении 10 лет.