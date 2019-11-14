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Утро в Туле
14 ноября: герой «Игры престолов » приехал в Россию

14 ноября: герой «Игры престолов » приехал в Россию

Доброе утро! Начните день с разминки, вкусного завтрака и хороших новостей. О последнем мы уже позаботились.

 

За окном сегодня по-прежнему мороз и солнце.

 

Радостная новость для поклонников «Игры престолов». Актер, сыгравший роль Тормунда, посетил Нижний Новгород. Он участвует в съемках исторического сериала   "По следам Святого Олафа". Вместе со съемочной командой и со своей женой известный актер прогулялся по историческим достопримечательностям города.

 

А тем временем новые технологии шагают вперед. Компанию Spotify создала специальную гарнитуру, с помощью которой можно крепить музыкальные треки в пространстве своей квартиры. Они будут создавать «звуковой пейзаж», таким образом организуя свою музыкальную библиотеку.

 

Украинский дизайнер создала платье весом 60 кг, которое попало в национальную книгу рекордов.

Платье расшито бриллиантами в 109,35 карат, камнями Swarovski и золотом высшей пробы. На его изготовление ушло три месяца, на сегодняшний день его стоимость составляет 500 тысяч долларов.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Shortparis.

 

В галерее сегодня снимки искусственных гор в сеуле, сделанные южнокорейским фотографом Сеунггу Кимом. Эти впечатляющие сооружения с горными хребтами, водопадами и деревьями возводится на протяжении 10 лет.

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Автор: Администрация Myslo
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