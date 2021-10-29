29 октября: делаем виртуальный фонарь из тыквы к Хэллоуину и воссоздаем древние настольные игры

Доброе утро! Радуетесь ли вы пятнице так же, как радуемся ей мы? Если да, то наша сегодняшняя подборка новостей особенно жизнерадостная, но немного пугающая (ведь впереди Хэллоуин). Скорее идите ее читать!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух в городе прогреется до +8 градусов. В субботу тоже пасмурно, но потеплеет до +11, а в воскресенье и вовсе выглянет солнце и тоже столбики задержатся на отметке в +11 градусов.

Одной из наиболее узнаваемых фишек Хэллоуина, без сомнения, можно назвать «фонари Джека» — мордашки, вырезанные из тыквы, со свечой внутри. Дизайн фонарей может быть самым разным, вот только сделать красивую хэллоуинскую поделку не так просто, как кажется.

Чтобы не тратить напрасно время и силы, потренироваться в создании тыквы с неповторимым дизайном можно в интернете. На онлайн-сервисе для размещения и продажи инди-игр itch.io появилась игра под названием Mayor Bones Proudly Presents Ghost Town’s 1000th Annual Pumpkin Festival от разработчика @adamgryu, которую можно бесплатно скачать на PC, Mac или Linux.

В начале игры пользователь выбирает, из какой тыквы он будет создавать свой шедевр, и дальше приступает к самому интересному: с помощью разных интуитивно понятных инструментов игрок превращает обычный овощ в хэллоуинский фонарик, вырезая глаза, рот и нос, декоративные детали и прочие украшения.

Если что-то пошло не по плану или получилось не очень, всегда можно отменить действие и попробовать снова. Как только тыквенная физиономия будет готова, можно отправиться побродить по локациям, чтобы найти место, где ее разместить. Таким образом пользователи могут поделиться своим творением с другими игроками со всего мира. Каждый игрок может создать до четырех тыкв.

Игра не останется на сервере насовсем: где-то через пару недель после Хэллоуина создатель онлайн-мастерской «фонарей Джека» удалит ее, так что всем желающим проявить мастерство в вырезании тыквы стоит заглянуть в игру в ближайшее время.

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Подожгу». Его по традиции сняла команда «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым.

Группа нидерландских исследователей из Маастрихтского университета в 2018 году запустила проект Digital Ludeme, призванный восстановить историю древних игровых состязаний. За три года работы учёные обработали около тысячи настольных и уличных игр с помощью искусственного интеллекта — многие из них теперь доступны для игры онлайн.

Археологи периодически находят элементы древних «настолок» из разных регионов и эпох, однако не всегда сразу могут понять, как в них играть. Доски, кости и фишки обычно не дают полного представления о правилах — в прошлом их передавали из уст в уста. Проект Digital Ludeme оптимизирует процесс и помогает добиваться более точного результата в понимании правил.

ИИ учитывает нематериальные аспекты игры, например, социальный. В некоторых играх бывает ситуация, в которой можно бесконечно повторять один и тот же ход, чтобы избежать поражения. Но, по словам учёного, из-за социального давления и желания выстроить дружеские отношения люди редко используют такой приём.

Антрополог также заранее определяет, действительно ли найденные детали являются частью игры, — некоторые узоры могут оказаться не доской, а простым украшением. В этом тоже помогают технологии. Так, с помощью 3D-сканирования учёные выяснили, что каменная доска из местного археологического музея на самом деле является игровым полем: на ней нашли небольшие борозды, характерные при частом передвижении фишек.

Кроме исследовательской части проект предлагает и развлекательную. Многие игры, правила которых удалось восстановить, команда выкладывает на сайт, где каждый пользователь может сыграть в «настолки» средневековья или древних времён. К каждой игре указывается не только описание правил, но и небольшая историческая справка: примерный возраст, список найденных свидетельств и карта распространения.

Кажется, что питомцы уже с рождения на 100% состоят из милоты, и сделать их ещё более очаровательными ну просто невозможно. Но особо креативные хозяева доказывают — можно, да ещё как! Для этого нужен всего лишь миленький или необычный костюм, который сделает из котика, собаки или даже птички звезду любой вечеринки или галереи вашего телефона. Здесь мы собрали несколько случаев, когда наряды питомцев оказывались выше всяких похвал.

Хорошего дня и устрашающего настроения!