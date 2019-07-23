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Утро в Туле
23 июля: экскурсия по подворотням и татуировка-индикатор состояния здоровья

23 июля: экскурсия по подворотням и татуировка-индикатор состояния здоровья

Доброе утро! Проснись и пой. Хотелось бы, чтобы утро начиналось так.

 

За окном сегодня чуть прохладней, чем вчера, облачно и немного дождливо.

 

Музыкальная пауза дня. На минувших выходных в московских «Лужниках» прошел концерт группы Metallica, на котором музыканты исполнили песню группы «Кино». Смотрим этот исторический момент.

Исполнение песен страны, в которой проходит концерт, стало традицией для Metallica. А вот и «шпаргалка», по которой музыканты разучивали песню Виктора Цоя «Группа крови».

 

А теперь к утренним новостям.

Ученые создали вид татуировок, который позволит следить за здоровьем. Исследователи разработали специальную краску, которая меняет цвет в зависимости от изменений уровня глюкозы, альбумина или рН. Такая татуировка позволит вовремя заметить заболевания почек и печени. Пока краску тестируют на свиньях.

 

Отличная идея для экскурсий пришла властям Ярославля. Скоро в городе появится туристический маршрут по подворотням города. Маршрут будет называться «Ярославские подворотни со вкусом». Экскурсия будет проходить по историческим дворикам, где размещались исторически известные дома и предприятия.

 

В сети распространился мем с Игорем Сечиным в куртке из ЦУМа. 

На одной из фотографий с официального мероприятия  глава «Роснефти» был одет в куртку стоимостью более 200 тысяч, как подсчитали интернет - пользователи. Многих  смутила не только цена, но и то как странно Игорь Сечин выглядит в ней.

 

В галерее сегодня милые, но бесполезные вещицы из Китая.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +5
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