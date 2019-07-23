23 июля: экскурсия по подворотням и татуировка-индикатор состояния здоровья

Доброе утро! Проснись и пой. Хотелось бы, чтобы утро начиналось так.

За окном сегодня чуть прохладней, чем вчера, облачно и немного дождливо.

Музыкальная пауза дня. На минувших выходных в московских «Лужниках» прошел концерт группы Metallica, на котором музыканты исполнили песню группы «Кино». Смотрим этот исторический момент.

Исполнение песен страны, в которой проходит концерт, стало традицией для Metallica. А вот и «шпаргалка», по которой музыканты разучивали песню Виктора Цоя «Группа крови».

А теперь к утренним новостям.

Ученые создали вид татуировок, который позволит следить за здоровьем. Исследователи разработали специальную краску, которая меняет цвет в зависимости от изменений уровня глюкозы, альбумина или рН. Такая татуировка позволит вовремя заметить заболевания почек и печени. Пока краску тестируют на свиньях.

Отличная идея для экскурсий пришла властям Ярославля. Скоро в городе появится туристический маршрут по подворотням города. Маршрут будет называться «Ярославские подворотни со вкусом». Экскурсия будет проходить по историческим дворикам, где размещались исторически известные дома и предприятия.

В сети распространился мем с Игорем Сечиным в куртке из ЦУМа.

На одной из фотографий с официального мероприятия глава «Роснефти» был одет в куртку стоимостью более 200 тысяч, как подсчитали интернет - пользователи. Многих смутила не только цена, но и то как странно Игорь Сечин выглядит в ней.

В галерее сегодня милые, но бесполезные вещицы из Китая.