30 декабря: ...Скоро всё случится!..

Доброе утро! Последний рабочий день перед новогодними каникулами! Пятница! Красота-то какая!!!

Вы к праздникам-то готовы? Подарки там, елка, новогодний холодильник?.. А планы какие на ближайшие 10 дней? Если желаете культурно отдохнуть, то у Myslo есть несколько предложений для всей семьи:

А также не забывайте про наш "спортивный" обзор. Судя по погоде, очень даже пригодится (на прогноз на 1-2 января даже не обращайте внимания, какое-то недоразумение; зато потом все ок):

Если вдруг 1 января захочется снеговика, а на улице будет дождь, как и в прогнозе, то воспользуйтесь вот этой инструкцией и слепите снеговика дома. Вам понадобится пищевая сода и кондиционер для волос. Смешайте три стакана соды с половиной стакана кондиционера. Тщательно разомните полученную смесь руками, пока она не станет полностью однородной и похожей по консистенции на взбитые сливки. Добавьте в ёмкость ещё немного соды и продолжайте размешивать полученную массу руками. Добавлением соды вам нужно добиться получения однородной массы, по консистенции похожей на снег. После этого высыпайте искусственный снег на подходящую поверхность — например, поддон для духовки — и начинайте творить! Чтобы слепить снеговика, понадобятся зубочистки для носа и рук, пара горошин для глаз, а также ленточка на шею в качестве шарфа:

Начнем с новогоднего видео! Эксперимент: фейерверки под гидравлическим прессом. С 2.45 в слоумо оч красиво:

Невероятно милая история из Екатеринбурга, которая заставляет верить в чудеса. Сотрудники аэропорта Кольцово нашли плюшевого медвежонка, которого там забыла маленькая девочка:

— Наша юная пассажирка Ульяна улетела отдыхать на море, а её маленький мишка опоздал на самолёт и остался в аэропорту. Мама Ульяны написала нам письмо и попросила найти медвежонка и приглядеть за ним, пока они будут в отпуске. Ульяна, не беспокойся, с твоим мишкой всё хорошо. Пока ты купаешься и загораешь, он живёт у нас. Вот несколько фотографий того, как он проводит время, — сообщается на официальной странице аэропорта.

И приложены фото, по которым сразу видно: медведю классно.

Рекооорд! Пилоты гоночной команды Al Jazirah Ford Racing из Саудовской Аравии Абдул Хади Аль-Кахтани и Муат Аль-Эсса попали в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире рисунок, сделанный шинами автомобиля. 45 минут, и рисунок площадью 883,98 квадратных метра был готов - розовая ленточка, международный символ борьбы против рака молочной железы.

А это не рекорд, но достижение. Каскадер из Белоруссии Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма и сел на шпагат между двумя движущимися самосвалами БелАЗ. Таким образом Блохин прорекламировал белорусскую страховую компанию «Промтрансинвест».

Ибо завтра все будут заняты нарезанием салатов, а затем их активным поеданием и запиванием, предлагаем проникнуться новогодним духом уже сегодня. Для этого - подборка лучших рождетсвенско-новогодних рекламных роликов-2016. Хочешь-не хочешь, а Новый год прочувствуешь:

"Чудеса всегда рядом" от Сбербанка. Молодой человек пытается купить елку за за три часа до Нового года. На рынке продаётся последнее дерево (не очень симпатичное), которое главный герой приобретает при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». После этого Дмитрий наводит камеру смартфона на различные объекты, которые по-новогоднему преображаются.

Pornhub осчастливил людей, которые встречают Рождество в одиночестве. Угадайте, как?

Рождественский ролик сети магазинов John Lewis стал самой вирусной новогодней рекламой в соцсетях в 2016 году. Главный герой - пес по кличке Бакстер. И также другие животные))

Компания Huawei выпустила ролик, побуждающий встретить праздник без гаджетов и обратить внимание на приятные моменты жизни вне интернет-пространства.

Лондонский аэропорт Хитроу опубликовал праздничный ролик, в котором сделал акцент на семейном характере Рождества. Герои рекламы - два пожилых плюшевых медведя. Милота невозможная:

Режиссёр Уэс Андерсон снял рождественский рекламный ролик для новой коллекции компании H&M под названием «Собирайтесь вместе». Главную роль в короткометражке исполнил актёр Эдриен Броуди. Это даже не реклама, а короткометражный шедевр:

Сеть британских супермаркетов Sainsbury's в формате мюзикла рассказала историю трудоголика по имени Дэйв, который не успевает купить подарки родным. В результате герой понимает, что лучшее, что он мог подарить своей жене и детям — просто провести праздник вместе с ними. Заглавную песню рекламы исполнил британский комик и ведущий Джеймс Корден, а музыку написал автор оригинальной композиции «Маппет-шоу» Брэт МакКензи.

Британская торговая сеть Waitrose выпустила видео о невероятном путешествии маленькой перелётной птицы зарянки, которая летит через горы к девочке, оставившей для неё в честь праздников кусок пирога с фруктами.

Главным героем рождественской рекламы Apple стал Франкенштейн, записавший на диктофон iPhone 7 звуки музыкальной шкатулки и отправившийся к городской ёлке. Очень грустная:

Польский интернет-магазин Allegro в своей рождественской рекламе рассказал историю пожилого мужчины, который накануне Рождества начинает учить английский язык. Зачем? А это интрига раскрывается в финале ролика:

Британский бренд одежды Marks&Spenser представил ролик, посвященный тайной жизни супруги Санта-Клауса, которая помогает мужу развозить подарки по адресатам. Ну прям "Клаус. Миссис Клаус."

Кондитерская компания Ferrero Rocher опубликовала рекламный ролик под названием «Награждайте тех, кто не ищет наград» о смотрителе маяка, который каждую ночь выходит на дежурство с целью обеспечить безопасный проход кораблей по сложным участкам. Главный герой подчёркивает, что «работает без выходных и праздников, даже в Новый год». По сюжету ролика 31 декабря к смотрителю прилетает мужчина с коробкой конфет и фильмом, в котором моряки в стихотворной форме признаются, что считают маяки настоящим светилом.

А завершим мы серию "Утр-2016" галерей с фотографиями победителей конкурса «Дикая природа России-2016» от National Geographic. Главный приз в размере 300 тысяч рублей получил мурманский фотограф Сергей Королёв за снимок «Туломские причуды».