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Утро в Туле
12 ноября: потерянное 100-летнее письмо и бульдог, который любит гулять в компании

12 ноября: потерянное 100-летнее письмо и бульдог, который любит гулять в компании

Новый день – новое прекрасное утро. А чтобы ваш день был по-настоящему замечательным, начинайте его с порции хороших новостей. Поехали!

 

Хорошо, что нет дождя. Сегодня в Туле без осадков и пасмурно. А температура воздуха прогреется до +2 градусов Цельсия.

 

Во Франции обнаружили капсулу с письмом прусского солдата, которое было отправлено голубиной почтой в начале прошлого века. Об этом сообщает The Guardian.

По словам куратора Мемориального музея Линге в Орби Доминика Жарди, написанное неразборчивым почерком послание немецкого пехотинца из части в Ингерcайме подробно описывает военные маневры. Однако год отправления разобрать не удалось — то ли 1910-й, то ли 1916-й.

«Взвод Поттхоф попал под огонь на западной границе плаца, принял бой и через некоторое время отступил. В Фехтенвальде вышла из строя [другая] половина взвода. Взвод Поттхоф отступает с большими потерями», — говорится в письме.

Послание солдата в сентябре обнаружила пара во время прогулки, после чего решила показать его специалистам. Жарди назвал находку «суперредкой». Теперь письмо и капсула, внутри которой оно было, станут частью экспозиции музея.

В начале XX века Ингерсайм, где располагалась военная часть автора послания, входил в состав Германской империи. Сейчас это часть французского региона Гранд-Эст.

 

Тут прочихали эту красивую планету — поэтому даже инопланетный гость (в исполнении Юрия Колокольникова) спешит отсюда поскорее сбежать. Весомый эко-манифест, снятый в челябинском Карабаше, где природа капитулировала перед тяжелой промышленностью. Сегодня слушаем «Мумий Тролль» - «Космические силы».

 

Знакомьтесь, это французский бульдог Картошка. Он живет в США, где тоже переходят на зимнее время, переводя стрелки на час назад. Картошка привык, что его выводят на прогулку ровно в 17:30. Но теперь бульдогу приходится ждать на час дольше! Поэтому он ложится у входной двери и грустит, пока хозяйка объясняет ему, что это все из-за перехода на зимнее время — просто нужно немного потерпеть. Записью уговоров поделилась хозяйка пса в своем Tik Tok.

«Картошка, в парке еще никого нет. Все выводят собак в 17:30. Мне очень жаль», — успокаивает хозяйка, снимая пса на видео. Но Картошке от этого не легче. Что же, отлично его понимаем.

А как вы относитесь к переводу часов на зимнее/летнее время? Обязательно пишите свои мнения в комментариях!

 

Животные во многом похожи на людей, в том числе и в возможности заводить себе друзей. Причём хвостатые не ограничиваются только своим видом и могут найти себе товарищей, где угодно. Коты и собаки легко уживаются не только друг с другом, но и с мышами, козлятами и даже слонами. И результатами таких отношений становятся умилительные фотографии пушистых друзей.

Хорошего дня и легкого настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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