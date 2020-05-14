14 мая: антикоронавирусный выпуск

Доброе утро! Думаю, не вас одних донимает ситуация с коронавирусом. Поэтому мы собрали только хорошие новости про коронавирус. Поехали!

Начнем с погоды. Синоптики обещают сегодня небольшой дождь и температуру воздуха не выше +12 градусов по Цельсию. Спросите: а при чем тут коронавирус? В такую погоду мало кто захочет находиться на улице. Поэтому, лучше оставайтесь дома.

Жительница Красноярска Людмила Ганжурова с помощью трекер-приложения написала слова «карантин» и «прощай» (видимо, кто-то очень соскучился по занятиям спортом на свежем воздухе).

Она рассказала, что все получилось спонтанно. Ей просто надоело бегать по одному и тому же маршруту. Слово «карантин» Людмила написала еще в апреле. А «прощай» — уже после обращения президента, когда он объявил о завершении периода нерабочих дней.

Карантин по-русски или как справиться с самоизоляцией. Ребятам из группы RASA не занимать самоиронии и воображения. При смешивании двух этих качеств получился клип «РАШН КАРАНТИН». Сможете ли вы тоже повторить что-нибудь из этого клипа? Делитесь идеями в комментариях.

Художник Покрас Лампас создал плакат, напоминающий о необходимости мыть руки и сидеть дома.

Он объяснил это тем, что до сих пор не видел «одновременно стильного и народного графического высказывания». Художник хотел сделать плакат, который «не стыдно распечатать и повесить в офисе, наклеить на улице» или поставить на заставку экранов гаджетов.

В плакате он объединил самые важные посылы — мойте руки, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию и берегите близких.

«Это некоммерческая затея — поэтому для всех я выкладываю как файлы для печати, так и исходный файл для ваших экспериментов — ставьте свой арт, меняйте верстку или цвета, печатайте, делитесь с друзьями», — добавил художник.

Ретейлеры уже говорили, что на карантине у покупателей проснулся интерес к выпечке: во время ограничений продажи муки увеличились более чем в два раза.

Однако, видимо, традиционная выпечка уже успела наскучить людям, и они решились на эксперименты. Пользователи соцсетей стали соревноваться в том, кто лучше испечет хлебную лягушку.

Так, пользователь твиттера tika выложила фотографии своих кулинарных подвигов, ее пост набрал почти 380 тысяч лайков. В комментариях люди стали показывать, что же получилось у них.