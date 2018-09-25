25 сентября: Прожорливый енот и кошка-автостопер

Доброе утро, друзья! В такую погоду совершенно не хочется вылезать из-под одеяла. Но придется! Впереди насыщенный рабочий день.

Так, что у нас с погодой на сегодня? Что-то довольно прохладно, бррр… Не забудьте взять зонт!

Начнем с главной футбольной новости прошедшего вечера. Лучшим игроком по версии ФИФА впервые стал Лука Модрич - футболист мадридского "Реала" и сборной Хорватии. В борьбе за награду Лука обошел Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха!

Вы знали, что с 2008 года этот трофей получали Месси и Роналду? Теперь эта традиция прервалась. Надолго ли? Узнаем в следующем году.

Минутка юмора. Компания Yota в начале сентября разместила граффити со своей рекламой на фасаде дома в центре Москвы. Однако через некоторое время неизвестный поверх рекламы дописал имя Сережа.

Компания граффити перерисовала, однако Сережа так там и остался)) Он стал частью рисунка. Кто же этот таинственный Сережа?

Любителям супергероев, суперзлодеев и Вселенной Марвел. Появились первые кадры со съемок «Джокера» режиссера Тодда Филлипса. Главную роль в фильме исполняет Хоакин Феникс. Съемки прошли в метро, изображающем подземку города Готем.

Действие фильма разворачивается в 1980-е годы. Джокер ходит в красном костюме, зеленой рубашке и желтой жилетке.

Кстати, сам актер без грима выглядит вот так:

Премьера «Джокера» состоится в октябре 2019 года. А пока в сети появился небольшой ролик со съемок:

Нейрофизиологи из России и США вернули возможность самостоятельно стоять и ходить парализованному мужчине, прикованному к инвалидному креслу после падения со снегохода. «Электростимулятор, который мы использовали, изначально был предназначен для совсем других вещей, в том числе подавления хронической боли. После того как мы включили этот имплант, пациент смог достаточно быстро научиться управлять своими мышцами, стоять и ходить без какой-либо внешней помощи», — заявил Кендалл Ли (Kendall Lee) из клиники Майо в Рочестере (США).

Ли и его коллеги, в том числе нейрофизиологи из петербургского Института физиологии РАН имени Павлова, несколько лет назад разработали оригинальную методику, позволяющую вернуть свободу движений парализованным крысам без хирургического вмешательства и инъекций стволовых клеток.

В итоге 29-летний мужчина сейчас может самостоятельно стоять на месте, ходить по беговой дорожке, опираясь на поручни, и передвигаться на сотни метров без помощи медперсонала, используя ходунки. Новые стимулирующие программы и методики реабилитации, как надеются ученые, помогут пациенту ходить быстрее и перемещаться на более дальние расстояния.

В Канаде голодный енот пробрался в дом к местной жительнице и съел все булочки на кухне! Хозяйка поймала его на горячем, однако пушистый зверек отвернулся и продолжил уплетать маффин. Вот так вот.

А тем временем в России появилась кошка-автостопер. Четвероногая Зухра путешествует вместе с хозяйкой и ее друзьями. Их цель — добраться из Екатеринбурга до Крыма. Ребята признаются, что для усатой попутчицы в рюкзаке всегда есть пакетик корма.

Шок! В Америке женщина нашла в своем саду двухголовую змею. По словам герпентолога, с такой патологией редко выживают или проживают дольше нескольких месяцев. Специалист считает, что змее всего около двух недель. Она чуть больше 15 см в длину.

Как хорошо, что такое явление редкое. Вообще не очень хочется встречать и одноголовую змею, а двухголовую — тем более!

В галерее у нас — осень. Не забывайте, что это красивое время года!