8 августа: летающий автомобиль, кофемашина, готовящая пенное и свой райский уголок

Доброе утро, котики! С праздником пушистых!

За окном сегодня тепло до +24, но дождик на весь день.

В Японии протестировали первый летающий автомобиль.

Первый полет прошел без пассажиров. С помощью четырех пропеллеров автомобиль поднялся в воздух на три метра и плавно спустился. Это первый тестовый образец, по плану японских инженеров первые летающие автомобили появятся в продаже уже в 2030 году.

Есть предложение для тех, кто мечтает бросить все и уехать в теплые края. В Карибском море продается остров. Купить его можно по цене трех приличных загородных домов в Туле.

Стоимость острова составляет 32 миллиона рублей. В распоряжении будущего хозяина окажется 2600 метров земли и 5 коттеджей и роскошные пейзажи государства Белиз. Правда, добраться на остров можно только из США или Мексики.

Стартап из США разработал кофемашину с функцией варки пенного напитка. Чтобы получить кружку напитка нужно вставить в машину специальную капсулу. Также у пользователей есть возможность добавлять свои ингредиенты и придумывать новые рецепты. Аппарат будет продаваться под маркой Pico.

В качестве музыкальной паузы сегодня не просто клип, а настоящее произведение искусства от певицы Bjork. Визуальные эффекты просто потрясают.

В галерее сегодня поразительные изображение, которые не подчиняются законам физики.