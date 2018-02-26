26 февраля: Носки и пена для бритья превращаются... в розы!

Доброе утро, друзья! После длинных выходных и на работу вставать как-то легче. Особенно приятно осознавать, что следующая рабочая неделя вообще трехдневная будет. Праздники — это супергуд!)

А тем временем напоминаем, что уже на этой неделе начинается весна. Поэтому начинаем активно есть снег, надо помогать весне пробить к нам дорогу:

Погода тем временем совсем не весенняя. Хотя в течение недели, по прогнозам синоптиков, морозяка начнет отступать. Будем надеяться, это последний аккорд зимы:

Немного позалипаем. Когда еще, если не в понедельник утром?!

Баскетбольная команда Harlem Globetrotters объединилась со студентами из Georgia Tech, чтобы спроектировать огромную машину Руба Голдберга, где роль мраморных шариков играют живые люди и баскетбольные мячи:

Важная информация для мужчин!

Накануне 23 февраля неизвестные запустили в Москве сервис утилизации подарков. Создатели проекта предлагают мужчинам обменять банальные подарки, полученные на 23 февраля, — носки, дезодоранты, пену для бритья и кружки — на цветы для женщин к 8 марта за дополнительную плату. Чем больше вещей сдаст пользователь, тем больше цветов сможет заказать, говорится на сайте.

Получается довольно выгодно, если учесть, что цены на цветы к 8 Марта вырастают раза в два:

Новости!

Не можем пройти мимо новой коллекции Gucci под названием «Киборг». Подиум и помещение, в котором проходил показ, стилизовали под операционную комнату с настоящими хирургическими койками. Но это даже не самое интересное: на показе некоторые модели вышли с копиями своих «оторванных» голов в руках! Кроме голов, модели несли в руках змей, хамелеонов и муляжи маленьких драконов. У одной из девушек во лбу был «третий глаз», а у мужчины рога фавна. «Коллекция повествует об отношениях между тем, кто мы есть, и тем, кем мы становимся, хотим стать. Мы все — Франкенштейны своей жизни», — объяснил концепцию дизайнер Gucci Алессандро Микеле.

HBO воспроизведёт в натуральную величину город Свитуотер из сериала «Мир Дикого Запада» для посетителей фестиваля в Техасе. Двухчасовой квест организуют на площади в 8 тысяч квадратных метров. «Шаттл Делос» доставит посетителей фестиваля на площадку в Остине, где с ними проведут интервью и оценку, как и в сериале, после чего они получат чёрную или белую шляпу. Затем гости смогут выйти в воссозданный Свитуотер, где их ждут десятки актёров, играющих роботов, а также такие локации как отель Коронадо и салон Марипоса. По территории «города» будут разбросаны пасхалки и отсылки к новому сезону, которые будут появляться в зависимости от того, куда пойдут гости или что скажут. Парк будет работать всего три дня — с 9 по 11 марта. Отличное промо ко второму сезону! Если не смотрели первый — срочно, срочно смотреть.

Новосибирский студент Михаил Куторкин вылепил грузовики Scania S730 и Volvo FH16 в натуральную величину, после чего закосплеил Жан-Клода Ван Дамма из рекламы Volvo. На «лепку» грузовиков ушло почти два месяца: Михаил начал их делать в конце декабря.

Музыкальная пауза!

На минувших выходных наши фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова взяли серебро и золото Олимпиады соответственно. А еще попутно установили несколько мировых рекордов один за одним — в общем, девчонки не промах.

Евгения Медведева, между прочим, давно «завоевала» Азию: в 2016 году она выступила в Токио с номером, вдохновлённым аниме-сериалом «Сейлор Мун», а в 2017 повторила выступление. Это выступление сделало спортсменку безумно популярной в Японии. Перед её дебютом на Олимпийских играх авторы YouTube-канала MissTeeori опубликовали покадровое сравнение номера фигуристки и первых минут аниме. Получилось очень похоже:

А теперь милота.

Компания IMAX выпустила трейлер документального фильм «Панды», который сняли на IMAX-камеры. Картина расскажет о заповеднике панд в китайском Чэнду, где учёные пытаются защитить вид, занимаясь разведением животных. Этот фильм покажут в IMAX-кинотеатрах по всему миру:

Старт проката в российских кинотеатрах — 6 апреля 2018 года.

В галерее — «световые столбы», которые появились в Санкт-Петербурге на выходных. Необычное и очень красивое природное явление: