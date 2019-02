20 февраля: Идеальный сейф и милейший Челябинск

Доброе утро! Вот теперь среда. Добрались до середины рабочей недели!

Синоптики обещают нам сегодня сопливую погоду. Но «по ощущениям» — довольно внушительный минус, так что одеваться по-весеннему точно еще рано:

Начинаем утро с мультика!

Вышла еще одна новая короткометражка от Pixar. На этот раз — о дружбе котика и пса:

А теперь милота в реальной жизни.

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил машины, чтобы перевести через улицу хромую собаку:

Новости!

Сомелье и дегустаторы оценили 320 образцов вин и составили «Винный гид России». В подборку вошли вина 24 производителей из российского винограда, доступные по цене (от 200 до 1 000 рублей за бутылку) и широко представленные в розничной торговле. Вино оценивали по 100-балльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина (OIV). Согласно ГОСТу, хорошим считается вино, набравшее не менее 71 балла. В Винный гид попало вино, получившее от 78 баллов. С подробными результатами по каждой категории вин можно ознакомиться здесь.

В США произошел уникальный случай, когда преступные навыки помогли спасти человеческую жизнь. 14 февраля в городе Нью Порт Ричи (штат Флорида) годовалый малыш оказался заперт в автомобиле: отец забыл ключи внутри и захлопнул открытую дверь. Из-за этого все двери автоматически заблокировались и ребёнок оказался заперт внутри. Температура на улице была 22 °C, но внутри автомобиля она могла достичь 37 °C из-за нагрева. Родители уже собирались выбить окно, но пpивлeкли внимaниe пoлицeйcкиx, кoтopыe пpиcмaтpивaли зa пятью заключенными, выполнявшими дорожные работы неподалёку. И среди заключенных оказался один угонщик — он сумел быстро и безболезненно вскрыть машину, не причинив ей вред и не напугав ребенка. Шериф округа Крис Нокко похвалил заключённых, которые помогли освободить младенца и спасти семью от счета за ремонт. Он назвал это уникальной ситуацией, позволяющей заключённому использовать свои навыки взлома машин «для благих целей».

Две подруги из Нью-Йорка основали сервис Onward для пар, переживающих расставание. Они провели небольшое исследование, показавшее, что многие люди остаются в изживших себя отношениях, потому что боятся хлопот, которые неизбежно принесет расставание — поиск нового жилья, перевозка вещей и так далее. В самый дешевый пакет от сервиса — за 99 долларов — входит помощь с переездом и поиском психотерапевта — все это в течение 10 дней. Более дорогие пакеты включают еженедельные визиты и персональные путеводители с рекомендациями по ресторанам, барам, тренажёрным залам и оздоровительным студиям. На случай, если кому-то из клиентов потребуется переехать очень быстро, компания заключила соглашения с несколькими жилыми комплексами и с владельцами мебелированных апартаментов. В течение года основательницы компании планируют расширить свою деятельность на Лос-Анджелес, Сан-Франциско и округ Колумбия. Они не скрывают, что сервис предназначен в основном для женщин, но подчёркивают, что готовы помогать и клиентам-мужчинам, и призывают не забывать, что «разрыв может стать новым этапом в жизни и дать огромные возможности для личностного и профессионального роста».

Музыкальная пауза.

Певец Michael Bublé во время своего концерта разрешил случайному слушателю из зала исполнить кавер на песню «Fly Me to the Moon». И это совершенно не было похоже на поганое караоке, как можно было ожидать. Это прям вау:

Многие, конечно, пишут, что это постанова и часть шоу. Да какая разница — круто же!

Идеальное залипательное видео.

Кузнец 2 года проектировал и создавал с нуля сейф со сложным механизмом, для открытия которого нужно произвести идеально выполненную последовательность действий.

Жюри The International Landscape Photographer of the Year подвело итоги конкурса. В нашей галерее — подборка самых красивых пейзажных фото прошлого года.