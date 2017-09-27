27 сентября: Двойники из музея

Доброе утро! Середина недели, пора немного расслабиться, а то такими темпами до пятницы не дотянем.

Милота дня!

А теперь экстрим. Никаких гор, безумных водопадов или кульбитов в небе. Все очень прозаично, и оттого еще более страшно.

В Китае успешно протестировали первого робота-стоматолога. От видео сводит зубы:

Новости! Сегодня посвятим выпуск высоким технологиям.

С 27 сентября (то есть с сегодня) Google запустила США продажи «умной» джинсовой куртки Levi's за $350. В ней можно отвечать на звонки и управлять музыкой, не вынимая телефон из кармана - с помощью сенсорных модулей и приложения в телефоне. Также система будет оповещать пользователя о входящих звонках и сообщениях. В Levi's отметили, что куртку можно стирать, предварительно сняв с неё Bluetooth-модуль. Сенсорные рукава воспринимают влагу и любую другую жидкость как обычная джинсовая ткань, объяснили в компании. Пока куртка появится только в нескольких торговых сетях. Со 2 октября ее можно будет заказать на сайте Levi's и приобрести в некоторых американских магазинах бренда. О планах продавать «умные» куртки в других странах в Google пока не говорят.

В Дубае прошли первые тестовые полёты беспилотного летающего такси, созданного немецкой компанией Volocopter. Концепт выглядит как большой двухместный коптер или вертолёт с 18 винтами. Беспилотное такси рассчитано на 30 минут полёта без дистанционного управления. На случай чрезвычайных ситуаций в нём предусмотрены запасные аккумуляторы, винты и два парашюта. В тестовом полёте он преодолел около 200 метров и держался в воздухе больше 5 минут. По задумке создателей, коптер можно будет заказать через приложение на смартфоне, указав начальную и конечную точки маршрута.

«Калашников» представил свой концепт «летающего мотоцикла».

Танцуют все!

В США девушка пропустила стыковочный рейс, из-за чего ей пришлось провести ночь в аэропорте. Однако, вместо скандала, девушка решила устроить танцы с сотрудниками авиакомпаний и бариста.

Ах, прям очень душевно:

И еще немного музыки.

Papa Roach почтили память Честера Беннингтона. На концерте в Праге они исполнили песню Forever, совместив её с отрывком композиции Linkin Park — In The End:

В галерее - классное развлечение для туристов. Посетители музеев ищут на старинных картинах своих двойников. Зацените: