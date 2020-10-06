6 октября: необычный рисунок собаки и сайт знакомств для выдр

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Минималистичный набросок с изображением английской борзой занял первое место в конкурсе рисунков развлекательного сайта Lomunidad, хотя конкурировал с более профессиональными на первый взгляд работами. Внимание на это обратил проект Unilad.

Победителя выбирали по числу лайков, и, несмотря на простоту дизайна, рисунок c изображением пса по кличке Стэнли действительно тронул пользователей.

А вот как Стэнли выглядит на самом деле:

Хозяйка пса Джей Картнер ранее рассказывала BoredPanda, что рисует уже больше 25 лет. Так случилось, что особой популярностью стали пользоваться ее наброски, нарисованные на обычных салфетках или на полях тетрадей.

«Никого никогда не интересовали мои серьезные работы, но забавные каракули, кажется, заставляют людей улыбаться! Я рисую много лет, и из борзых получаются прекрасные модели», — говорит художница. Помимо Стэнли у нее с мужем есть еще двое грейхаундов — Стюарт и Китти.

По словам Джей, Стэнли любит печенье и ненавидит любые упражнения. Он был рожден для отдыха на диване, и его уместнее называть «картошечкой», чем борзой, шутит хозяйка. «Он делает самые неуклюжие движения и позирует, когда скачет на заднем дворе», — делится хозяйка, отмечая, что именно Стэнли вдохновил ее на увлечение такими нелепыми зарисовками. Больше забавных картинок можно посмотреть в Instagram хозяйки пса.

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Сотрудники Корнуоллского заповедника в Великобритании создали для выдры Харриса, потерявшего свою партнершу по кличке Абрикосинка, сайт знакомств под названием Fishing for Love и благодаря ему нашли самцу новую любовь. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Харрис живет в Корнуоллском заповеднике с 2016 года. Как только он оказался там, сотрудники сразу поняли — Абрикосинка составит ему прекрасную компанию. Самец действительно сильно привязался к подруге, поэтому после ее смерти был совершенно потерян.

«Хотя он, казалось, все же смирился с холостяцким образом жизни, теперь ни одна женщина не говорит ему, как заправить постель — что за безобразие!» — шутят в заповеднике.

Команда организации решила дать выдре второй шанс на любовь и придумала шуточный сайт знакомств. «Я очень внимательный. Я люблю обниматься и умею слушать. Я буду любить тебя так, как ни одна выдра до этого», — указано в профиле Харриса.

Сотрудники были очень счастливы, когда в ответ получили несколько фотографий Тыковки из приюта в Скарборо — она тоже недавно потеряла партнера.

Теперь Харрис отправится на первое свидание к Тыковке в Скарборо, так как считается, что выдры лучше ладят, если первое время самец живет на территории самки: в этом случае он будет идти ей на уступки и сможет привлечь самку.

Вдохновение и идеи витают в воздухе, и кто знает, что кому в голову взбредёт. И некоторые умельцы не игнорируют самые безумные мысли, а воплощают их, и делают это так, что даже не понимаешь, получилось восхитительно или упорото. Мы собрали для вас случаи, когда дикие идеи приобрели прекрасное и качественное исполнение.

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