17 августа: девушка переплюнула Эминема и ультрамодные цвета волос у пенсионеров

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Пользовательница твиттера Патти Смид (Patti Smeed) долгие годы красилась в рыжий, но в этом году решила попробовать нечто новое и покрасилась сразу в несколько цветов.

Когда Смид опубликовала твит с новым образом, он быстро стал вирусным, и многие пожилые люди тоже поделились своими не менее яркими прическами.

Мне 74 года, и вот что я сделала со своими волосами сегодня. Честно, что думаете? Из-за профессии я была довольно консервативна и никогда бы не подумала, что сделаю нечто подобное!

Как пишет Bored Panda, с прической Патти помог ее сын, который работает косметологом-колористом. Они выбрали шесть цветов: синий, темно-синий, пурпурный, пурпурно-зеленый, зеленый и розовый.

12 августа Смид выложила в твиттер результаты, и ее твит неожиданно вызвал широкий отклик со стороны интернет-пользователей. Пост оценили более 378 тысяч человек, а в комментариях стало появляться все больше фото других пользователей.

Особенно много фото цветных причесок пожилых людей и, судя по фото, они очень довольны своим имиджем.

Пал Оннен из американского города Хейстингс, штат Миннесота, попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему таланту быстро говорить задом наперед. Об этом сообщает UPI.

Оннен с легкостью произнесла задом наперед 56 слов за минуту. Таким образом, она озвучила примерно по слову в секунду. Предыдущий рекордсмен произнес лишь 39 слов. По правилам конкурса, участнику зачитывают случайные слова, отобранные независимыми экспертами, которые необходимо произнести задом наперед.

Видео рекорда вышло на официальном YouTube-канале Книги рекордов Гиннесса. В ролике Пал быстро произносит перевернутые слова, в то время как ассистентка напряженно перебирает карточки со словами.

В ролике также есть небольшое интервью с Оннен, которое представители Книги рекордов Гиннесса взяли у нее после конкурса. В интервью она еще раз продемонстрировала свой талант (сразу вспоминается речь героев последнего сезона «Твин Пикса»).

По словам Пал, своим достижением она хотела прославить родной город Хейстингс, а говорить задом наперед научилась еще в детстве.

Рекордное выступление Оннен немного напоминает рэп. Что касается обычного произношения, одним из самых скоростных рэперов сегодня можно назвать Эминема. В своем клипе Godzilla, который разошелся на мемы, за 30 секунд он произнес 229 слов, что составляет 11,6 слова в секунду.

Как же мы любим наших питомцев! Их преданность и ласку, привычки и особенности. А ещё то, что им всегда удаётся нас рассмешить! Иногда их поведение бывает очаровательно бестолковым. И как же хорошо, когда в такие моменты у хозяина под рукой оказывается камера! Это и даёт нам возможность собрать коллекцию смешных и дурковатых фотографий кошек и собак и, конечно, поделиться ею с вами. Смотрим в нашей галерее!

Хорошего дня и прекрасного настроения!