21 марта: Бровястые смайлики и диснеевские бикини

Всем привет! Втоооорник:

А между прочим, сегодня на самом деле отличный день! По сути - первый день весны) Ведь вчера был День весеннего равноденствия! Солнце в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, то есть с сегодняшнего дня, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. С самых древних времен люди считали, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга и первый весенний гром. Ловите в честь такого события гифкодудл от Google.

Милота дня! В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф подружились кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. Чаще всего животные вместе гуляют, но иногда Эллиот катается на спине Рози.

Новости! Сегодня - из мира искусства.

Появились смайлики по мотивам работ художницы Фриды Кало. Они такие... Бровястые!

В Британии создали аналог программки Shazam (которая угадывает музыку), но только для картин! Наводишь телефон на произведение искусства, и картина сразу находится. Выдается вся инфа о полотне и о художнике. Понравившееся произведение искусства можно сохранить в собственную библиотеку, а затем вернуться к нему позднее. Называется программка Smartify, выйдет в общий доступ уже в мае 2017 года. К этому времени приложение сможет распознавать все работы, выставленные в амстердамском Рейксмузеуме и Собрании Уоллеса в Лондоне, и некоторые произведения, представленные в парижском Лувре и Метрополитен-музее Нью-Йорка. По словам создателя Smartify Таноса Коккиниотиса, самое сложное в запуске приложения — получить от музеев и галерей разрешение на использование в программе цифровых версий картин. Именно поэтому на старте у сервиса будет столь ограниченная база произведений искусства. Однако выставочным залам, которые согласятся сотрудничать со Smartify, предоставят демографическую информацию о пользовательской базе приложения — ее можно использовать при создании рекламы и маркетинговом продвижении выставок.

Компания Warner Brothers снимет продолжение «Гарри Поттера»! Есть сведения о том, что сейчас уже приступили к работе над сценарием нового фильма. Это будет трилогия на основе книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». В ней рассказывается о повзрослевших Гарри, Роне, Гермионе и их детях. К созданию нового фильма приступят после окончания работы над спин-оффом «Фантастические твари и где они обитают» (последний эпизод выйдет в 2024 году). По слухам, главные роли исполнят актеры, которые сыграли в оригинальных лентах. Якобы и ними уже договорились и заручились согласием. Кстати, в 2026 году (говорят, именно в этом году выйдет новая часть поттерианы), они как раз догонят по возрасту своих героев! Кто сыграет детей Гарри и Джинни, а также Рона и Гермионы, пока неизвестно.

Музыкальная пауза. 17-летний Робби Бэррат из Западной Вирджинии научил нейросеть генерировать рэп на основе текстов Канье Уэста. Подросток запрограммировал нейросеть и загрузил в нее 6000 строк из песен Канье. По словам Бэррата, сначала искусственный интеллект просто менял строчки местами, но впоследствии научился самостоятельно создавать песни. Получается не хуже чем у настоящего Канье.

Экстрим. Лучше не повторять - нарушены все мыслимые и немыслимые правила безопасности...

19 марта в Амурском заливе сёрфингистыиз Владивостока устроили необычную акцию, посвящённую открытию нового сезона. Около 30 человек «захватили» льдину и отправились в своеобразную морскую экскурсию. Они управляли её движением с помощью вёсел, а всё происходящее снимали на видео с помощью дрона. На многочисленных фото видно, как компания водит хоровод и жарит шашлыки прямо на льду.

Галерея-напоминание: лето уже скоро! Компания Enchanted Bikinis разработала целую коллекцию "диснеевских" бикини с размерами от S до XL. Вы уже выбрали себе новый образ?