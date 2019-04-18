18 апреля: Пираты Новосибирской лужи и «клубничка» для пчёл

Доброе утро! Еще чуть-чуть, и будет пятница. Ждем-ждем!

Про погоду. Не забудьте сегодня захватить зонтик!

О том, как важно никогда не унывать.

В Новосибирске дети устроили заплыв на плотах по огромной луже, образовавшейся прямо на детской площадке.

Глубина лужи примерно по колено, а её длина примерно с полтора дома.

Бодрящая смесь экстрима и классной музыки.

Акробат исполнил трюки в аэротрубе под песни Queen в образе Фредди Меркьюри. Перформанс прошёл в рамках ежегодного конкурса WindGames, где жюри оценивают артистизм, а также качество исполнения трюков участниками — почти в невесомости:

А теперь всякие новости.

В Сан-Франциско лобби офиса Salesforce превратили в живой «водопад»: со стороны кажется, будто вода обтекает проходы в здание. Для этого дизайнеры построили целую видеостену из LED-панелей и использовали изображения настоящей природы, снятые в разрешении 12К. Ооочень красиво. И ооочень дорого!

Порносайт Pornhub запустил раздел Beesexual с «пчелиным порно» — видео, на которых пчелы опыляют цветы. Ролики озвучили известные порнозвезды (Джулия Энн, Дая Найт, Оливия Остин, Джоанна Анхель и Данте Колле — если вы понимаете, о ком мы). Также снято информационное видео с Абеллой Дейнджер и Кирой Нуар, где они рассказывают о проблемах пчел и дают советы, как им помочь. За каждый просмотр в новом разделе Pornhub будет отправлять средства в благотворительные организации, занимающиеся защитой пчел. По словам порносайта, за последние 10 лет пчеловоды сообщали о потерях около 30% пчел из?за пестицидов и разрушения окружающей среды. «Пчелы играют решающую роль для полового размножения цветов и плодоносящих растений», ? отмечает Pornhub.

Тем временем в Германии… На популярном велосипедном маршруте в юго-западной части страны через Баварский лес архитектор Джон Поусон построил небольшую деревянную часовню на велосипедной дорожке через Баварский лес — она задумана как пространство не только для религиозного переживания, но также для отдыха и созерцания природы. Стволы пихты, использованные при строительстве, разделили на брёвна и сложили вместе таким образом, что постройка напоминает поленницу. Внутри здания есть единственное минималистичное помещение, где можно отдохнуть. В одной из стен вырезано отверстие в форме креста, заполненное цветным стеклом.

Музыкальная пауза!

Не успели мы проанонсировать выход нового альбома Мадонны Madame X, как королева поп-музыки представила первый сингл — песню «Medellín», записанную совместно с латиноамериканским певцом Maluma. Слушаем:

Трейлер дня!

Новый, финальный, тизер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс», повествующего об одном из самых сильных мутантов во вселенной — Джин Грей.

Во время спасательной операции Людей Икс в космос в корабль мутантов попадает солнечная вспышка, но они выживают благодаря Грей. В ней же после этого просыпается ужасающая космическая сила — Феникс, что делает ее крайне опасной для мутантов и всего мира. Команде суперизгоев предстоит выбрать между жизнью подруги и всего человечества. «Этот фильм — самая эмоциональная часть „Людей Икс“, когда-либо снятая», — говорят в киностудии.

Главные роли в фильме исполнили Софи Тернер, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Эван Питерс, Николас Холт и Джессика Честейн. Режиссером выступил Саймон Кинберг, уже снимавший предыдущие части франшизы про Людей Икс.

Вот трейлер в оригинале:

А вот дублированная версия:

В России картина выйдет в прокат 6 июня.

В галерее — творчество 25-летнего француза @morphy_me, который в своем инстаграме совмещает на одном снимке лица двух, а иногда и трёх знаменитостей. Причем так, что поначалу, глядя на фото, сложно заметить что-то необычное! И только присмотревшись, ты понимаешь, что что-то здесь не то…