16 ноября: Голый парень на байке и Собчак из кубиков Рубика

Утро доброе!

Сначала о погоде. Тула сегодня особенно неприветлива: целый день будет не просто зябко, да еще и мокро. Так себе рабочее настроенице.

Но мы-то с вами знаем, как его поднять. Начнем с простого - приятных новостей, позитива и милостей.

Интернет-сообщество вновь ломает голову над оптической иллюзией. Помните историю с золотым и синим платьем? До сих пор пользователи всего мира спорят о цвете наряда. Так вот теперь - что-то чуть менее мощное, но похожее.

Взгляните на картинку. Что вы видите?

Пользователи портала Reddit, в основном, - голого парня на байке.

Их варианты:

«Мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что тут происходит», — отметил один из них.

«Я знал, что там нет голого парня, но в течение десяти секунд видел только его», — поддержал его другой.

«Я все еще вижу голого парня. Я покидаю реальность. Все потеряло смысл».

«Ну это очевидно: в центре сидит голый мужик, позади него родившаяся без ног девушка, спереди стоят ее протезы в джинсах».

На самом деле, разгадать иллюзию проще, чем кажется. Достаточно просто внимательно приглядеться. Но, на секундочку: всего за сутки опубликованная картинка собрала 28 тысяч лайков.

А программист из Краснодарского края Роман Страхов сделал невероятную штуку - собрал портрет ведущих Ксении Собчак и Юрия Дудя из кубиков Рубика. Ему (вдуматься только!) понадобилось 1350 кубиков.

Страхов увлекается спидкубингом — сбором и разбором кубика Рубика на скорость. В начале ноября он вслепую собрал кубик на шоу талантов и выиграл миллион рублей.

В Швейцарии создали не просто робота-рыбу, а робота-рыбу-шпиона. Его задача - следить за сородичами. С помощью разработки учёные хотят больше узнать о способах общения и принятия решений у водоплавающих. Данио-рерио выбрали не случайно — этот миниатюрный вид известен высокой скоростью движения и привычкой менять маршрут.

Длина «шпиона» - семь сантиметров — это немного больше стандартной особи, но в остальном модель повторяет пропорции живой рыбы. Робот оснащен магнитом, соединенным с небольшим двигателем, установленным под аквариумом.

Эксперименты проводили в небольшом аквариуме с живыми особями. Учёные изучили реакцию рыб на робота и как быстро он «втёрся» к ним в доверие. Специалисты использовали несколько аквариумов, некоторые из которых были в форме коридоров. Робота запускали в десять разных групп данио-рерио, в каждой было по четыре особи.

Поскольку другие особи не подозревали, что робот отличается от них, они последовали за ним.

В Новой Зеландии компания Netsafe разработала необычного робота. Он создан для борьбы с мошенниками по электронной почте, умеет распознавать тип фишинговых писем, подстраиваться под них и задавать злоумышленникам бесконечную серию вопросов, занимая их время.

По информации Netsafe, люди по всему миру ежегодно теряют более 12 миллиардов долларов, доверяя фишинговым письмам. Компания предложила альтернативу удалению таких сообщений — их можно отправить на почту Netsafe, после чего мошенниками займётся Re:scam. Чатбот определяет тип фишинга и подстраивает под него линию поведения, начиная бессмысленную переписку с множеством уточнений.

Одна из самых обсуждаемых новостей - прыжок экстремала с высоты 88 метров на стадионе в ЮАР. Парень сначала решился сам, а потом уговорил свою девушку.