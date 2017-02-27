27 февраля: Ура! Появился будильник, который можно РАССТРЕЛЯТЬ!

Доброе утро! Хорошие были выходные - блинов наелись, нагулялись, наотдыхались... Можно и поработать теперь.

Для бодрого старта расскажем вам об изобретении Кристофера Гючета. Он смастерил будильник, который нужно в прямом смысле слова расстреливать - назойливая штука будет пищать, пока вы не выстрелите в него из игрушечного бластера. Разумеется, для этого сначала придется продрать глаза и сфокусироваться, а значит миссию по пробуждению можно будет считать успешной.

А еще это должно быть очень приятно - стрелять в свой будильник. Спасет нас от стресса.

Давайте теперь обо всяких рекордах?

Раз... 25-летний механик из Индии Абиш Доминик установил новый мировой рекорд, разбив руками 124 кокоса примерно за 47 секунд. Что ж, достойно и зрелищно:

Кстати, до этого Абиш Доминик уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса за талант ломать хоккейные клюшки и тянуть зубами автобус. То есть рекорд с разбитыми кокосами - это хоть какая-то польза в хозяйстве...

Два... В Катаре на открытом турнире по пинг-понгу был установлен новый мировой рекорд по продолжительности матча. Две теннисистки разыгрывали один мяч 10 минут и 13 секунд.

Три! И пусть хоть и нет никакого рекорда, но новость впечатляет и мотивирует. 99-летний бегун Орвиль Роджерс победил своего 92-летнего соперника Диксона Хемвиля, обогнав его на 60-метровке. Победителя смогли определить только с помощью фотофиниша и Роджерс оказался быстрее на пять сотых. Проигравший дедушка заявил, что намерен тренироваться, чтобы улучшить результат:

Музыкальная пауза. Попугай прекрасно справился с вокальной партией Рианны в композиции The Monster.

Ну а теперь милота. Канадец вылепил своему корги гигантский лабиринт из снега!

Между прочим, на этой неделе уже весна. Недолго малышу корги наслаждаться своим лабиринтом...

Прямо сейчас (то мы имеем в виду в 6.20 по Москве, когда выходит этот бложик) в Лос-Анджелесе объявляют победителей 89-й церемонии вручения премии «Оскар»! Поэтому вот вам, киноманы, «Оскар»-2017 за одну минуту - как выглядят фильмы, номинированные на главную награду кинематографа.

Номинанты на премию «Лучший фильм» («Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Ла-Ла Ленд»):

Лучшие визуальные эффекты («Глубоководный горизонт», «Доктор Стрэндж», «Книга джунглей», «Кубо: Легенда о самурае» и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»):

Лучший дизайн костюмов («Фантастические твари», «Союзники», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Джеки» и «Ла-Ла Ленд»):

Лучший грим и причёски («Вторая жизнь Уве», «Отряд самоубийц» и «Стартрек: Бесконечность»):

УЖЕ ИЗВЕСТНО: СТАТУЭТКА ДОСТАЛАСЬ "ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ"!

Лучший анимационный фильм («Кубо», «Моана», «Зверополис», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка»):

УЖЕ ИЗВЕСТНО: ПОБЕДИЛ ЗВЕРОПОЛИС!!!

Лучший саундтрек («Джеки», «Пассажиры», «Ла-Ла Ленд», «Лев» и «Лунный свет»):

В общем, следим за церемонией. Интересно же, сколько статуэток в итоге возьмет "Ла-Ла Ленд"...

В сегодняшней галерее - творчество фотографа и художницы Лучианы Фриджерио (Luciana Frigerio) из Вермонта. Она делает "оригами" из книг - складывает книжные страницы таким образом, что они на срезе создают сложные трёхмерные изображения. Свои работы художница продаёт на портале Etsy, получая за каждую от 60 до 225 долларов, в зависимости от размеров и сложности. Их покупают в качестве украшений и подарков на свадьбы, годовщины, дни рождения и другие праздники.