19 ноября: О человечности и 90-летнем мышонке

Всем привет! А у нас, между прочим, предпоследний ноябрьский понедельник.

Прогноз погоды на рабочую неделю: обещают снежные дни с небольшим минусом. Хо-ро-шо!

Начнем утро с мультика.

Накануне, 18 ноября, знаменитому Микки Маусу стукнуло... 90 лет! В 1928 году в Нью-Йорке прошёл показ первого звукового мультфильма Диснея «Пароходик Вилли» со знаменитым мышонком. Поздравляем любимого героя многих поколений с прошедшим днем рождения:

Взбодримся!

Вот этот ролик сейчас активно вирусится. Слабо повторить?)

Хорошие новости!

В Москве водитель такси из Киргизии восемь часов прождал свою пассажирку возле ее дома. Он хотел отдать ей кошелек, который она забыла в автомобиле. Девушка опубликовала эту историю в своем фейсбуке. Она прилетела в Москву ранним утром и взяла такси до дома. Проснувшись к часу дня, обнаружила, что потеряла кошелек с деньгами, документами и банковскими картами - по всей видимости, оставила в машине. Девушка попыталась найти водителя через службу поддержки, однако там ей не смогли помочь. Она уже хотела заблокировать карты, но ее отец выглянул в окно и увидел припаркованное у подъезда такси. Выяснилось, что в нем находился именно тот водитель, который и вез ее ранним утром. Обнаружив забытый кошелек, таксист связался с колл-центром таксопарка, но данные о пассажирке не сохранились. Тогда он решил ждать девушку у ее дома, вернулся к подъезду и простоял там более восьми часов. При встрече оба расплакались и обнялись. В знак благодарности девушка отдала таксисту сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.

В Китае официально открыли пятизвездочный гостиничный комплекс InterContinental Shanghai Wonderland. Отель расположился примерно в 30 километрах от центра Шанхая на месте заброшенного карьера в городе Сунцзян. Глубина карьера — 88 метров, вдоль его стены расположены 16 этажей комплекса (поэтому создатели называют свое детище «первым в мире подземным отелем»). Еще два этажа уходят на десять метров под воду и формируют аквариум. Комплекс строили около десять лет компания JADE+QA и британское архитектурное бюро Atkins, ответственное за знаменитый отель Бурдж-эль-Араб в Дубае. На строительстве были заняты около 5 тыс. человек, его бюджет составил 555 млн долларов (примерно 37 млрд рублей). Больше 300 номеров отеля станут доступны посетителям уже 20 ноября, стоимость комнат начинается от 500 долларов (около 33 тыс. рублей) за ночь.

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах в твиттере извинился перед своей поклонницей, которая пришла на стадион с баннером: «Салах, пожалуйста, забей гол. Мне надо домой делать домашнее задание». Как назло, в матче со сборной Туниса Салах отличился только на 90-й минуте; благодаря его голу Египет выиграл со счетом 3:2. «Я старался, чтобы ты ушла домой пораньше, и мне жаль, что я продержал тебя на стадионе до последней минуты. Надеюсь, учитель поймет ситуацию», — написал Салах.

Музыкальная пауза!

Послушайте новый эпичный кавер от музыканта Энтони Винсента — он исполнил Bohemian Rhapsody в стиле группы System Of A Down! Об этом его активно просили подписчики. С 1:17 начинается музыка:

Середина ноября позади, уже наступило время для крутых рождественских реклам от различных брендов.

Британский ритейлер John Lewis & Partners снял в главной роли певца Элтона Джона.

Двухминутный ролик начинается с того, что Джон сидит за роялем в одиночестве во время Рождества. Он наигрывает мелодию одного из своих первых хитов Your Song — песни 1970 года, вошедшей в список «500 величайших песен всех времён» от журнала Rolling Stone. Действие перемещается в значимые моменты карьеры певца – от его нынешнего возраста до первых стадионных концертов, записи в студии, выступления в пабе и игры на пианино в школе. Ну а финал - традиционно для таких роликов - невероятно трогательный. Смотрите, не ленитесь!

В галерее - победители конкурса Nature Photographer of The Year 2018.