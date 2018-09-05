5 сентября: Сетевая магия и кошечки

Доброе утро!

Вы только посмотрите, какой прекрасный денек нам обещают метеорологи! Даже не верится, что уже сентябрь:

Новости про кошечек — вместо милоты.

Региональный совет Саутленда в Новой Зеландии предложил запретить жителям деревни Омауи заводить кошек. Потому что они ставят под угрозу дикую природу Новой Зеландии. В особой опасности находятся редкие птицы, которые становятся их добычей. Решение, предложенное региональным советом, поможет обезопасить вымирающие виды: «Мы не ненавидим кошек. Но мы бы хотели, чтобы их владельцы стали ответственнее. А [Омауи] — не место для кошек». Жители деревни, конечно, в большинстве своем решением недовольны и собираются писать петицию. Обсуждение предложения закончится в конце октября. Если решение одобрят, животных нужно будет стерилизовать, чипировать и зарегистрировать у представителей власти. После их смерти владельцы уже не смогут завести новых.

Тем временем в Кемерове кошечки в почете. На Avito появилось объявление о продаже «британца» за… 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! Якобы котик обладает экстрасенсорными способностями — видит привидения и духов. Хозяин животного рассказал, что когда он собирался купить новый дом, кота хотели по традиции впустить первым, но он отказался. После этого мужчина узнал, что в доме жила «нехорошая бабушка». По его словам, кот почувствовал это и предостерег владельца. Коту сейчас четыре года, а продать его решили, потому что нет места в квартире. Мужчина верит в сверхъественные способности кота, но высокую цену поставил только для привлечения внимания. И получилось, надо сказать!

Объявление, кстати, до сих пор активно. Может, кто из туляков приютит пушистого экстрасенса?

Продолжая заданную тему.

На канале Simon's Cat появилась подборка наших любимых мультиков о самых важных вещах для счастья любого домашнего котика. Мини-марафон анимаций про кота Саймона!

А теперь другие новости.

Пока KFC предлагает называть детей в США именем полковника Сандерса за внушительное вознаграждение (мы писали об этом накануне), сеть пиццерий Domino’s Pizza объявила 31 августа акцию, предложив всем желающим сделать татуировку с логотипом компании и выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #доминоснавсегда. За это в компании пообещали сертификат на ежегодные 100 пицц в течение 100 лет. И всем так понравилась эта идея, что уже больше 300 участников! А тем временем подведение итогов только 31 октября… Уже 3 сентября в Domino’s поняли, что рискуют разориться, одаривая всех и каждого, и спешно заявили, что в акции участвуют только первые 350 человек. Эх, это сладкое слово «халява»!

«Мир Дикого Запада» где-то рядом… В Японии создана сеть роботизированных отелей Henn na. Название сети переводится примерно как «странный», политика ее владельцев в общем соответствует этому эпитету. Главную роль в обслуживании постояльцев играют роботы, которые могут быть стилизованы как под людей, так и под динозавров, инопланетян и т. д. В одних отелях (сейчас их восемь) они стилизованы под динозавров, в других — под людей. В отеле в Токио, например, на ресепшен гостей встречают два динозавра, которые хором рычат «Добро пожаловать!» (по-японски, разумеется). В каждом номере ждут дроиды из «Звездных войн», которые помогут включить телевизор, застелить постель, а еще исполнят роль беби-ситтера и поиграют с ребенком. При регистрации гости указывают, на каком языке они далее предпочитают общаться с персоналом. Возможны четыре варианта: японский, английский, китайский и корейский.

Интересная новость для тех, кто часто мотается в столицу. До конца года на всех станциях метрополитена Москвы и в вагонах поездов появятся виртуальные книжные полки. Пассажиры смогут скачать книгу бесплатно, просканировав QR-код на плакате с изображением книжной полки при помощи специального приложения. В электронной библиотеке метрополитена пассажиры смогут найти более 100 произведений классиков русской и зарубежной литературы, например Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других. Плакаты и таблички с QR-кодами уже есть на станции «Рассказовка».

Музыкальная пауза! Сегодня вдарим по русскому року.

Автор-исполнитель Кирилл Нечаев перепел песню Монеточки «Каждый раз» в манере русских рокеров. В ролике он перевоплотился в таких легенд отечественного рока, как Цой, Бутусов, Кипелов, Лагутенко, БГ и даже Арбенина.

Нам особенно понравились Цой и Гребенщиков. А вам?

Кстати, идея для досуга в обеденный перерыв. Включаете коллегам ролик и просите угадать, в стиле какого исполнителя поет Нечаев. Всем понравится, обещаем!)

И залипалочка дня.

Компиляция «магических» трюков монтажа от Кевина Парри:

О, новый дивный мир интернет-фокусов!..

В галерее — часть из фотопроекта британского фотографа Джеррарда Гефинга. Он делает портреты собак и их хозяев, подчеркивая их схожесть. Уравновесим первую часть «Утра», которую посвятили кошечкам! ;)