19 августа: как надеть маску без рук и пригласить на пикник бурого медведя

Доброе утро, любимые читатели! Поделитесь в комментариях, как вы начинаете свое утро, и что помогает вам взбодриться? А пока вы отвечаете, мы подобрали для вас парочку хороших новостей, которые точно поднимут вам настроение. Поехали!

Хорошая новость: дождя не будет. Но небо заволокут облака, а температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Американский ютубер Аллен Пэн расстроился, что люди не носят маски в разгар пандемии коронавируса и изобрёл устройство, стреляющее ими в лица. Блогера очень расстраивало, что люди из разных стран не соблюдают масочный режим.

Маска в пистолете снабжена четырьмя завязками, к которым прикреплены утяжелители. Они запускаются под действием сжатого углекислого газа из четырёх отдельных дул. Маска попадает на лицо, а утяжелители обвязывают верёвки вокруг шеи. Под дулами у пистолета есть лазерный прицел. Целиться нужно в шею — так маска попадёт на лицо, а утяжелители полетят с двух сторон от головы.

Пэн испытал устройство на манекене и на себе. С близкого расстояния эксперимент оказался успешен. После этого блогер отвёз пистолет в Хантингтон Бич и предложил прохожим попробовать его на манекене. В этот раз всё прошло не так хорошо, обывателям не удавалось выстрелить в манекен правильно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусной инфекцией заболело более 5,4 миллионов человек, погибли более 170 тысяч.

Ранее Пэн создал «световой меч», роль лезвия в котором играет струя горящего топлива, работающую модель молота Тора Мьёльнира и руки Халка.

The Rolling Stones представили клип на песню Scarlet. Композиция была записана в 1973 году с участием гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа. Однако впервые группа представила ее 22 июля 2020 года.

Песня войдет в перевыпущенный альбом Goats Head Soup, который должен увидеть свет 4 сентября.

Главный герой клипа Scarlet — ирландский актер Пол Мескал. Он в одиночестве проводит время в отеле: он танцует и поет в номере, а после — и в других пустынных локациях гостиницы, где нет ни души.

Кейтлин Несбит и ее семья отправилась на пикник в американском штате Мэриленд, но, похоже, такого близкого знакомства с природой они не ждали.

Вскоре после начала пикника к их посиделкам присоединился медведь. Об этом пишет New York Post.

Часть компании пикника убежала подальше, а четверо самых смелых продолжили сидеть за столом.

Медведь просто встал за стол и стал жевать то, что нашел. Один из членов семьи даже постучал ему по носу.

Судя по всему, медведь был настроен мирно и хотел поесть и пообщаться.

Владельцы территории, где отдыхали герои видео, посоветовали им не делать резких движений. А также рассказали, что этот медведь часто приходит и к ним.

Пользователь Instagram с ником scadarts — автор серии иллюстраций, на которых разные персонажи из фильмов изображаются в старинной военной форме в стиле классических портретов. Стараниями художника мундиры примерили Джокеры в исполнении Джека Николсона, Хита Леджера, Хоакина Феникса и Сесара Ромеро, герои «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Властелина колец». А что у него получилось вы можете посмотреть в нашей галерее.

Всем хорошего дня!