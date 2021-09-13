13 сентября: чудесное спасение кота футбольными болельщиками и Шнобелевка за изучение свойств бороды

Доброе утро! Бодро врываемся в новую рабочую неделю и читаем только хорошие новости. Поехали!

Такие милые облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +24 градусов.

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу людей.

Кот терял силы, срываясь вниз, и держался только одной лапой за проволоку. Пока зрители с верхнего яруса пытались дотянуться до животного, болельщики снизу растянули самодельный тент из флагов и были готовы поймать кота.

«Он висел там какое-то время двумя передними лапами, затем одной лапой, а потом я подумал: «О боже, скоро это произойдет», — рассказал один из очевидцев. Через несколько секунд кот отцепился от края и полетел вниз, прямо на американский флаг.

Из-за небольшого размера флага США кот свалился в другой, а потом приземлился на пол. На мгновение кот пропал из поля зрения, и никто не знал, выжил он или нет. Но очень скоро «спасатели» подняли кота на руки, как Симбу, и показали переживавшим на трибунах людям , что с ним всё в порядке.

Кот сильно перепугался от падения и от шума вокруг, поэтому от страха расцарапал нескольких болельщиков. На стадионе играли футбольные команды «Интер Майами» и «Коламбус Крю». Матч завершился в пользу хозяев со счетом 1:0.

У Матранга и Муси Тотибадзе вышел поп-дуэт «Мимо ветра», где музыканты ностальгируют о прошедшем лете. Трек пропитан романтикой роуд-муви, да и само сотрудничество выглядит очень кинематографичным. Надеемся, что помимо красивых кадров возле ретро-тачки будет еще не менее красивый клип. Сегодня слушаем MATRANG & Муся Тотибадзе — «Мимо ветра».

В США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию, выдаваемой за необычные и комичные научные исследования. Список победителей опубликован на сайте премии.

Шнобелевскую премию мира получили трое американских исследователей, которые проверяли гипотезу о связи бороды с необходимостью защищать лицо в драке. Их эксперименты показали, что растительность на лице поглощает порядка 37% энергии удара, пишет Би-Би-Си.

Награду в области экономики вручили за изучение корреляции уровня коррупции в стране с уровнем ожирения местных чиновников.

Премия по медицине досталась ученым, доказавшим, что оргазм может помогать от насморка и заложенности носа не хуже, чем некоторые антигистаминные.

В категории «Физика» отличилось исследование того, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. Другая группа ученых получила награду по кинетике — за изучение того, почему пешеходы иногда все-таки врезаются в других пешеходов.

Обладателями награды в области химии стали десять исследователей, обнаруживших, что состав воздуха в кинозалах меняется в соответствии с уровнем демонстрируемого в фильме насилия, секса, асоциального поведения, употребления наркотиков и нецензурной лексики.

Шведская биолог получила приз за анализ вариаций мурлыканья, мяуканья, урчания, визга, стонов, шипения и других способов коммуникации, которые кошки используют для общения с людьми.

Награду в области экологии вручили ученым, которые изучали бактерии на выброшенных на тротуары жевательных резинках.

Четверым американцам досталась премия по энтомологии — за «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках».

Премия в области транспорта досталась исследователям, на экспериментах проверивших, безопаснее ли перевозить носорогов в перевернутом виде, подвешивая их за ноги.

Церемония вручения всегда проводится в Гарвардском университете, но из-за коронавируса ее перевели в онлайн-формат. Призы ежегодно вручают настоящие нобелевские лауреаты. К награде прилагается премия в 10 млрд долларов Зимбабве, оригиналы которых давно вышли из обращения. Как говорят сами организаторы, Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

Все люди непохожи друг на друга, и то же самое можно сказать и о животных. Каждый котик, пёс, телёнок и хомячок — уникальная зверушка, второй которой нет в мире. Некоторые из них могут похвастаться совсем уж необычными чертами вроде лишних пальцев или необычного окраса. Здесь мы собрали несколько таких питомцев, которые точно могут быть уверены, что таких, как они, на свете больше нет.

Хорошего дня и правильного настроения!