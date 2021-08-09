9 августа: пенсионер-скейтбордист и тысячи резиновых уточек ради благотворительности
Доброе утро! Радуемся теплым денькам и читаем только хорошие новости. Поехали!
Тепло и ясно. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +31 градуса.
В Питере нашли пожилого мужчину, который мастерски катался на скейтборде. Видео с ним в инстаграме опубликовал серфер Макс Тимухин. Он увидел бодрого старичка, когда стоял на светофоре.
У пенсионера в руках был борд, Макс заинтересовался и подошел поболтать. Он выяснил, что мужчину зовут Игорь, ему 73 года, он катается на своей доске с 1981 года. Пенсионер — «олдскульный лыжник», а в поездках на скейтборде он тренируется.
#Igor is 73 years young -riding since 1981-????via IG: @kingdomboards #skate pic.twitter.com/7SEXLWIejb— Ignacio (@Ignacio) August 2, 2021
Макс предложил Игорю прокатиться на своей доске, но тот сказал, что все это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно. Привередливый мужчина! Ролик стал вирусным среди инстаграм-аккаунтов, посвященных скейтбордингу.
Американский рокер Игги Поп записал совместную песню с победителями Евровидения-2021, итальянской группой Mаneskin. Игги Попу так понравился их хит I wanna be your slave, что он связался с участниками группы и предложил записать что-нибудь совместное. Mаneskin не смогли отказать, тем более музыканты сами вдохновлялись творчеством Игги Попа. Группа выпустила новую версию I wanna be your slave уже с участием своего кумира.
5 августа в Чикаго прошла благотворительная акция — за 5 долларов каждый мог «усыновить» резиновую утку и отправить ее на гонку. Всего в заплыве поучаствовали почти 70 тысяч игрушек. Об этом сообщается на сайте организации Special Olympics Illinois.
Победитель соревнований получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, серебряные и бронзовые призеры — поездку в Мексику по программе «всё включено» и по 200 долларов.
Гонка проходила в огороженной специальными барьерами воде, чтобы утки не смогли выплыть за их пределы. После мероприятия все игрушки выловили.
And the ducks are down … #ChiDuckyDerby pic.twitter.com/GiVcIMsYiy— Special Olympics Illinois (@SO_Illinois) August 5, 2021
Координатор мероприятия Александра Макмиллан назвала число участников «огромным достижением». Средства, которые выручили во время гонок, пойдут в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями.
Джо Кавана рассказала, что Special Olympics Illinois помогает ее дочери с синдромом Дауна заниматься спортом: «Есть много людей, которые в нее верят». Сама Бекки продала около девяти тысяч уток, а в день мероприятия отметила свой шестнадцатый день рождения.
В городе Айя-Напа на Кипре появился первый в мире подводный парк со скульптурами — за него отвечал британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор, прославившийся созданием причудливых арт-объектов на малых глубинах. Парк-музей получил название MUSAN (Музей подводной скульптуры Айя-Напы). Объекты, выполненные из инертных материалов с нейтральной кислотностью, расположены на разных глубинах, максимальная – 10 метров. Туристический маршрут имеет форму тропы, проходящей через лес. Как поясняет художник, современные люди бесконечно далеки от природы, и он мечтает восстановить их связь.
Хорошего дня и морского настроения!