9 августа: пенсионер-скейтбордист и тысячи резиновых уточек ради благотворительности

Доброе утро! Радуемся теплым денькам и читаем только хорошие новости. Поехали!

Тепло и ясно. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +31 градуса.

В Питере нашли пожилого мужчину, который мастерски катался на скейтборде. Видео с ним в инстаграме опубликовал серфер Макс Тимухин. Он увидел бодрого старичка, когда стоял на светофоре.

У пенсионера в руках был борд, Макс заинтересовался и подошел поболтать. Он выяснил, что мужчину зовут Игорь, ему 73 года, он катается на своей доске с 1981 года. Пенсионер — «олдскульный лыжник», а в поездках на скейтборде он тренируется.

Макс предложил Игорю прокатиться на своей доске, но тот сказал, что все это ерунда, у него скейт покласснее будет, он к нему привык и ему удобно. Привередливый мужчина! Ролик стал вирусным среди инстаграм-аккаунтов, посвященных скейтбордингу.

Американский рокер Игги Поп записал совместную песню с победителями Евровидения-2021, итальянской группой Mаneskin. Игги Попу так понравился их хит I wanna be your slave, что он связался с участниками группы и предложил записать что-нибудь совместное. Mаneskin не смогли отказать, тем более музыканты сами вдохновлялись творчеством Игги Попа. Группа выпустила новую версию I wanna be your slave уже с участием своего кумира.

5 августа в Чикаго прошла благотворительная акция — за 5 долларов каждый мог «усыновить» резиновую утку и отправить ее на гонку. Всего в заплыве поучаствовали почти 70 тысяч игрушек. Об этом сообщается на сайте организации Special Olympics Illinois.

Победитель соревнований получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, серебряные и бронзовые призеры — поездку в Мексику по программе «всё включено» и по 200 долларов.

Гонка проходила в огороженной специальными барьерами воде, чтобы утки не смогли выплыть за их пределы. После мероприятия все игрушки выловили.

Координатор мероприятия Александра Макмиллан назвала число участников «огромным достижением». Средства, которые выручили во время гонок, пойдут в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями.

Джо Кавана рассказала, что Special Olympics Illinois помогает ее дочери с синдромом Дауна заниматься спортом: «Есть много людей, которые в нее верят». Сама Бекки продала около девяти тысяч уток, а в день мероприятия отметила свой шестнадцатый день рождения.

В городе Айя-Напа на Кипре появился первый в мире подводный парк со скульптурами — за него отвечал британский художник Джейсон де Кайрес Тейлор, прославившийся созданием причудливых арт-объектов на малых глубинах. Парк-музей получил название MUSAN (Музей подводной скульптуры Айя-Напы). Объекты, выполненные из инертных материалов с нейтральной кислотностью, расположены на разных глубинах, максимальная – 10 метров. Туристический маршрут имеет форму тропы, проходящей через лес. Как поясняет художник, современные люди бесконечно далеки от природы, и он мечтает восстановить их связь.

Хорошего дня и морского настроения!