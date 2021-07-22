22 июля: музей мемов и лунная рыба, которая явно что-то знает

Доброе утро! Вот уже и четверг. А это значит, что пора заряжаться позитивом, для этого читаем только хорошие новости. Поехали!

Погода у нас прекрасная. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до комфортных +23 градусов.

В гонконгском торговом центре K11 Art Mall открылся временный музей, посвящённый истории и культуре мемов. Выставку организовала платформа 9GAG — соцсеть, в которой пользователи в основном делятся собственными или найденными в интернете шутками и мемами. Создатель и владелец сайта сам родом из Гонконга.

В музее представлено более сотни мемов в физическом и цифровом виде — изображения, видео, трёхмерные фигуры. Есть зоны с хронологией по годам и примерами локальных шуток из разных стран. Некоторые мемы обрели новую интерактивную форму: их можно увидеть с помощью технологии дополненной реальности или понюхать из специальных колб.

Помимо уже знакомых мемов специально для выставки 9GAG совместно с K11 создали несколько эксклюзивных экспонатов: настольную игру «Эти мемы не принадлежат мне» и коллаж «Мы влюблены в мемы», который продали одному из пользователей на NFT-аукционе.

Также посетителям доступны фотобудка, превращающая гостей в героев мемов, гача-автомат с коллекционными карточками и лазерная тату-машинка, с помощью которой можно нанести временную татуировку.

Дочь Уилла Смита стильно примеряет на себя поп-панк имени и под предводительством участника Blink-182. Сегодня слушаем Willow и Трэвис Баркер – Gaslight.

14 июля на пляже Сансет на севере штата Орегон обнаружили выбросившегося на берег красонопёрого опаха. Представители опах, также называемые лунными рыбами, обитают в тёплых тропических водах — на севере США они встречаются очень редко.

Круглую серебристо-оранжевую рыбу весом 45 килограммов нашли местные жители и сообщили об этом в аквариум города Сисайд. Неясно, из-за чего умерла опаха, но представители аквариума отметили, что она хорошо сохранилась, а значит, находилась близко к берегу в момент смерти.

Находку отвезли в аквариум и временно выставили в качестве экспоната для посетителей. Позже рыбу планируют заморозить до начала учебного года, когда одна из местных студенческих групп сможет её изучить. «Студенты смогут препарировать по-настоящему редкую рыбу, которую многие вряд ли встретят в обычной жизни», — заявила представительница аквариума.

Лунные рыбы мало изучены, исследователи пока не могут назвать даже среднюю продолжительность жизни вида. В 2015 году учёные определили, что опахи — единственные известные теплокровные рыбы. Они могут регулировать тепло своего тела, а их средняя температура обычно выше окружающей среды на пять градусов.

Необычной находке обрадовались не только учёные и владельцы местного аквариума, но и пользователи соцсетей. Издание Washington Post разместило новость об опахе с заголовком «Большая и загадочная рыба выбросилась на берег. Учёные надеются узнать её секреты».

Хитрый взгляд рыбы на фотографии дополнял загадочный образ, и в твиттере начали предполагать, что же она скрывает. Большинство пользователей учли, что рыбы не разговаривают, и, скорее всего, эта опаха тоже сохранит все секреты. Но некоторые пофантазировали, что именно она могла бы рассказать.

Мы все представляем, как должны себя вести стандартные псы: они любят прогулки, лакомства и когда им чешут за ухом. Но иногда собаки проводят слишком много времени с котами и постепенно начинают перенимать их привычки, даже не подозревая, что рушат при этом какие-то стереотипы. Они с удовольствием играют в кошачьих домиках, забираются в коробки, запрыгивают на забор и даже лапы складывают по-кошачьи. Хозяевам остаётся только озадаченно на всё это смотреть и думать: «А точно ли я завёл собаку?».

Хорошего дня и двойственного настроения!