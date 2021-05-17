17 мая: тизер спецвыпуска сериала «Друзья» и нарисованные эмоции от пенсионера-художника

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Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска «Друзья»: воссоединение, в котором актеры культового сериала появятся вместе впервые с момента завершения ситкома.

В эпизоде снялись все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В проекте также снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

«Не ждите, что Росс, Рейчел, Моника, Фиби, Чендлер и Джоуи будут такими, какими вы их знали. Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не будем в образе… Мы все будем собой, настоящими людьми», — ранее рассказывал Швиммер.

Премьера спецвыпуска состоится 27 мая на платформе HBO Max.

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88-летний художник-любитель Роберт Симан нарисовал 365 рисунков — всё благодаря карантину во время пандемии коронавируса. Об этом пишет AP. Симан рисует с детства, но долгое время работал в сфере недвижимости. Он оставил карьеру в 60 лет и начал рисовать. Но чтобы в полной мере превратить хобби в профессиональное дело, потребовался карантинный период, во время которого он начал серию, принесшую ему известность.

11 мая 2021 года прошел ровно год с тех пор, как Роберт начал рисовать ежедневно. За этим делом он проводит около шести часов в день. Художник живет и работает в доме престарелых Мейплвуд в штате Нью-Гэмпшир.

Он переехал в дом престарелых за две недели до начала пандемии. На протяжении нескольких месяцев жителям учреждения запрещали выходить из комнат, поэтому Симан решил посвятить освободившееся время рисованию.

«Я вернулся к тому, чем занимался, когда мне было 11 лет, — говорит Роберт. — И это здорово, мне нравится. Мне так повезло, что я могу этим заниматься».

Для своих причудливых иллюстраций художник использует цветные карандаши, тушь и акварель. Он начал отправлять рисунки своей дочери Робин Хейз и другим родственникам, потом он стал делиться ими в фейсбуке, а еще позже — продавать на сайте Etsy.

Половину вырученных средств он отдает на благотворительность, в частности, пострадавшим от коронавируса, приюту для бездомных и организации, помогающей беженцам.

В своих поздних работах художник стал использовать более яркие цвета и сложные композиции. Рисунки Симана выражают не только его эмоции от пандемии, но и увлечение научной фантастикой, искусством и сатирическими сюжетами.

«Я могу смотреть что-то по телевизору, увидеть фотографию на стене, и у меня возникает идея. Или мысль сама приходит мне в голову. Когда я ложусь спать, несколько минут я концентрируюсь на новых идеях. Когда застреваю, я просто начинаю рисовать любой объект, а дальше по ассоциации», — рассказал Роберт о творческом процессе.

Художник планирует продолжать рисовать. Тем временем о его работах узнает всё большее количество людей, многие покупают оригиналы или копии его рисунков.

Не перепутайте! Ведь в мире, и в русском языке в частности, есть столько парных понятий, которые как бы обозначают одно и то же, но на самом деле нет. Но люди постоянно путаются, и их можно понять. Чем крокодил отличается от аллигатора? А шторы и занавески? А психолог и психиатр? Таких примеров много, и их разницу между собой надо как-то удержать в голове.

В инстаграм-аккаунте под названием «Не перепутай!» с помощью минималистичных рисунков и кратких описаний просто и доступно объясняют разницу между депиляцией, эпиляцией и так далее. Тут всё настолько доступно, что, возможно, отныне вы навсегда запомните разницу.

Хорошего дня и правильного настроения!