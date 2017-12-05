5 декабря: Надувные пингвины, левитация и настоящие полеты

Доброе утро!

Просыпаемся вместе с веселым мультиком.

Ну, такое... Знакомое всем хозяевам кошек:

Добавим немного эстетичного экстрима этому вторнику.

Лётчик-любитель из Читы Леонид Кулеш любит снимать необычные видео в небе. На этот раз - с девушкой, привязанной к самолету:

- Реализована еще одна давняя придумка. Года три назад, попав под видео-влияние пилотажной команды BREITLING, мне захотелось повторить небесный пилотаж с девушкой на борту. Казалось, дело за малым, но не быстро дело делается.

Сначала все обдумал, потом изготовил необходимые элементы, выгнул новые трубы, установил систему привязных ремней, подобрал страховочную систему, оборудовал площадку для ног, проверил и привел в нужные пределы центровку. И вот тут возник самый главный вопрос, где(?) эта смелая и красивая девушка, что встанет на это место.

Видимо, я громко думал, так что Бог, наблюдая за реализацией этой идеи, помог мне и случайным образом привел ее на аэродром. В сюжете клипа это отражено практически буквально.

А теперь и вы познакомьтесь, Вероника Левенец!

Смелая, красивая, потрясающе пластичная, органично чувствующая полет, мечтавшая с детства стать пилотом, полюбившая небо, и, самое главное, необычайно легко и восхитительно красиво передавшая ощущение полета, который можно испытать только во сне, когда летишь без крыльев и моторов, когда летит душа, и любовь к небу заново открывает для тебя мир, в котором ты жил. И это уже больше, чем просто полет на самолете.

Но и Dragonfly замечательно справился с этой задачей. И я удовлетворен тем, что открыл его новые возможности, поделился небом с Вероникой, сделав это максимально безопасно, сумев предвидеть все нюансы полета и порадовать Вас новым видео, созданным в творческом союзе.

Напоминает фигуры русалок, которые вырезали на носу кораблей, правда?

Кстати, недавно стало известно, что Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннеса за полет, совершенный в 2014 году. Он исполнил сто витков

в плоском штопоре к столетию этой фигуры высшего пилотажа.

Вот полное видео с трюком:

Новости! Сегодня спецвыпуск: про различные фейлы.

Китайский зоопарк подвергся резкой критике за обман: реклама обещала знакомство с дикой природой и экзотическими животными, однако в вольерах оказались черепахи, петухи и гуси. С пингвинами вообще конфуз вышел: вместо настоящих - НАДУВНЫЕ! По словам пользователей, кроме шести игрушек они не увидели ничего, напоминающего пингвинов. При этом они были изображены на афишах зоопарка вместе с павлинами, крокодилами и другими редкими животными. Один из пользователей отметил, что «смеялся до судорог», когда увидел «пингвинов». Билет стоил около 15 юаней (примерно 135 рублей).

Власти штата Мичиган попытались снести старый стадион и, как водится, снять про это обрушение эпичное видео. Но что-то пошло не так. Взрыв был громкий, но слишком слабый — не сработали несколько управляемых зарядов. Самое обидное, что за этим провалом вживую наблюдали несколько сотен местных жителей, а также еще бесчетное количество пользователей в сети - через стиминговые сервисы. Упс:

22 ноября в фотостудии George Brown на Манхэттене появилась совместная инсталляция «Блаженство» швейцарского художника Урса Фишера и Кэтти Перри. Они сделали гигантский бюст певицы, которую разрешили украсить любыми рисунками и надписями из пластилина. Ну и что бы вы думали? Конечно, через несколько дней на лбу у певицы засветилось огромное слово из трех букв на кириллице, вылепленное из нежного розового пластилинчика. Простите, показать его во всей красе нам запрещает Роскомнадзор, но вы же можете представить, да?

Смотрите, "Новосибирск" на заднем плане!

Крутейшая музыкальная пауза у нас сегодня!!!

Израильский музыкант Рон Минис исполнил легендарную песню Hotel California, превратив пианино в гитару.

«Когда ты хочешь играть гитарные соло как The Eagles, но твои русские родители заставляли тебя играть на пианино»

Новый интернет-челлендж: "невидимая коробка"!

Чирлидерша из США во время футбольного матча показала трюк с «обманом гравитации»: сначала она руками обозначила «невидимую коробку», а затем будто бы поставила на неё ногу и перешагнула.

Конечно, теперь весь интернет пытается повторить "левитацию":

Традиционный вопрос: а вам слабоооо?!

В ночь на 4 декабря жители Земли могли наблюдать так называемое суперлуние. Луна подошла на максимально близкое расстояние и выглядела крупнее, чем обычно. Этому и посвятим нашу галерею: