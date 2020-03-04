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Утро в Туле
4 марта: кот с трудовой книжкой, кровать для геймера и загадочный снимок озера

4 марта: кот с трудовой книжкой, кровать для геймера и загадочный снимок озера

Доброе утро! А вот и долгожданная среда настала. Хозяева рыжих котов, сегодня ваш день!

 

За окном сегодня сухо и тепло. Синоптики обещают до +7.

 

В Сети появилась очередная оптическая иллюзия. На снимке изображена пара у озера. Но, если присмотреться повнимательнее, можно увидеть еще и младенца.

 

А тем временем в Японии создали кровать для геймеров. Изделие оснащено большим матрасом, одеялом-пуфиком, столом с многочисленными полками для мониторов, колонок и гаджетов. Чтобы руки у геймера оставались  свободными в кровать встроен специальный держатель для смартфона. В комплект входит постельное белье и шапочка для сна. Но обойдется такое удовольствие в 1169 долларов.

 

Тверская библиотека официально приняла на работу кота. «Работник» получил трудовую книжку на имя Библиотечный Степан Степаныч. Кот будет участвовать в библиотечных мероприятиях, оставляет отпечатки лап на выставках и стал звездой библиотеки в социальных сетях. Перед официальным трудоустройством кот на протяжении полугода приходил в библиотеку просто так.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый кисолтный клип Леди Гаги.

 

В галерее сегодня фотосессия жителей Гаити в стилистике карт Таро.

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Автор: Администрация Myslo
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