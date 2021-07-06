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Утро в Туле
6 июля: милый потягивающийся ёж и новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

6 июля: милый потягивающийся ёж и новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

Добре утро! Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Все ясно. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха поднимется до +25 градусов.

 

Познакомьтесь: это самка ежа по кличке Джучи, и она живет в Джакарте. И каждую ночь она начинает с потягиваний. Они такие классные, что трясется даже ее маленький нос! После этого Джучи вылезает из своего пледа и отправляется по делам — есть и бегать.

 

Лидер Primal Scream и вокалистка Savages сочинили роскошную совместную пластинку, променяв свои привычные амплуа на уютное рок-н-рольное ретро. Сегодня слушаем Bobby Gillespie, Jehnny Beth - Chase It Down.

 

Житель штата Индиана Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд на конкурсе 4 июля, прошедшем в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Для мужчины это 14-е соревнования по счету, на которых он одержал победу. Благодаря своим достижениям он получил прозвище Челюсти.

Честнат победил и в прошлом году, конкурс из-за пандемии коронавируса прошел без зрителей. Тогда он одолел 75 хот-догов. Среди женщин победа досталась Мишель Леско — она съела 30 и ¾ хот-дога за 10 минут.

 

Ни для кого не секрет, что владельцы домашних питомцев обожают фотографировать своих любимцев, ведь они считают своих котиков и собак самыми очаровательными созданиями на свете и готовы документировать каждый их шаг. И конечно хозяева хвостатых не прочь сделать с ними совместный снимок, но эта задача может оказаться куда сложнее. А всё потому, что поймать в объектив эти милые вертлявые мордочки бывает весьма непросто. Но это не беда, ведь даже неудачные кадры могут стать настоящим сокровищем, достойным семейного фотоальбома!

Хорошего дня и фотогеничного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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