6 июля: милый потягивающийся ёж и новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
Добре утро! Заряжаемся позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!
Все ясно. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Познакомьтесь: это самка ежа по кличке Джучи, и она живет в Джакарте. И каждую ночь она начинает с потягиваний. Они такие классные, что трясется даже ее маленький нос! После этого Джучи вылезает из своего пледа и отправляется по делам — есть и бегать.
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Житель штата Индиана Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд на конкурсе 4 июля, прошедшем в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Для мужчины это 14-е соревнования по счету, на которых он одержал победу. Благодаря своим достижениям он получил прозвище Челюсти.
World record 76 hot dogs ?? in 10 minutes… previous record was 75. Kudos, but let’s take a moment to not forget the famines and starving children in Yemen ???? and Tigray, Ethiopia ????. ?? pic.twitter.com/SqqmGmVZkV— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 4, 2021
Честнат победил и в прошлом году, конкурс из-за пандемии коронавируса прошел без зрителей. Тогда он одолел 75 хот-догов. Среди женщин победа досталась Мишель Леско — она съела 30 и ¾ хот-дога за 10 минут.
Ни для кого не секрет, что владельцы домашних питомцев обожают фотографировать своих любимцев, ведь они считают своих котиков и собак самыми очаровательными созданиями на свете и готовы документировать каждый их шаг. И конечно хозяева хвостатых не прочь сделать с ними совместный снимок, но эта задача может оказаться куда сложнее. А всё потому, что поймать в объектив эти милые вертлявые мордочки бывает весьма непросто. Но это не беда, ведь даже неудачные кадры могут стать настоящим сокровищем, достойным семейного фотоальбома!
Хорошего дня и фотогеничного настроения!