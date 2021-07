16 июля: розыгрыш двух билетов в космос и возвращение книги в библиотеку спустя 300 лет

Доброе утро! Вот мы и добрались до пятницы! Что вы предпочитаете: шашлыки на природе или купание в озере? А может все вместе? Делитесь планами на выходные в комментариях и не забывайте читать только хорошие новости.

Все еще жарко. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +30 градусов. В выходные сохранится малооблачная погода, а воздух прогреется до +32 градусов.

Компания Virgin Galactiс британского миллиардера Ричарда Брэнсона и платформа для сбора средств Omaze разыграют два бесплатных билета на суборбитальный коммерческий полет. Об этом сообщается на сайте Omaze.

Подать заявку на участие в розыгрыше можно до 1 сентября, а победителя, скорее всего, объявят 29 сентября. Оба билета на места у иллюминаторов выиграет один человек. Весь полет будет записываться на камеры, установленные в космолете.

Помимо полета, запланированного на 2022 год, Ричард Брэнсон лично проведет VIP-тур по-своему космопорту «Америка» для победителя и его друга. Перелет до космопорта и проживание оплатит Virgin Galactiс. Участие в розыгрыше бесплатное, однако можно увеличить число поданных заявок, а значит, и шансы на победу, пожертвовав $10−100, которые направят на благотворительность.

11 июля в 17:30 мск Ричард Брэнсон вместе с командой астронавтов отправился в суборбитальный полет на космолете собственной компании Virgin Galactic. Миллиардер на девять дней обогнал самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, который отправится в космос 20 июля.

Еще один точный гимн обыденности от выдающейся гитаристки-левши из Австралии. Сегодня слушаем Кортни Барнетт - «Rae Street».

Не так давно в библиотеку Шеффилдского кафедрального собора вернули книгу, которую взяли оттуда в 1709 году — то есть, каких-то 312 лет назад. Об этом пишет издание Sheffield Star. Книга называется «The Faith and Practice of a Church of England Man». Это название можно перевести как «Религиозные каноны прихожанина англиканской церкви».

«Книга вернулась к нам, поскольку леди из Уэльса нашла ее среди вещей своей скончавшейся крестной матери. В завещании женщины была просьба вернуть книгу в собор», — заявил преподобный Кит Фэрроу, заместитель настоятеля собора.

Фэрроу добавил в шутку: «Я пытаюсь прикинуть, какого размера штраф полагается за такую просрочку. Наверное, его бы хватило на замену крыши или чего-то подобного! Но я пообещал семье, что никакого штрафа не будет: они вернули книгу, и это замечательно. Спустя 300 лет наша маленькая жемчужина снова дома». Книгу пообещали выставить на обозрение в храме — вероятно, в назидание всем, кто не возвращает книги вовремя.

Завести домашнего питомца — это удел смелых! Ведь как бы наши котики, собаки и даже милые кролики не старались хорошо себя вести, рано или поздно они всё равно совершат какое-нибудь преступление домашнего масштаба, а разбираться с последствиями придётся именно хозяину. И иногда пушистые хулиганы настолько отвязны, что даже и не пытаются скрыться с места преступления, и их тут же ловят с поличным: у разорванной подушки, с куском украденного мяса, в цветочной кадке… И все эти моменты ещё и попадают на фото. Что ж, давайте смотреть!

Хорошего дня и теплого настроения!