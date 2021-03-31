31 марта: волейбол возле действующего вулкана и кулинарное шоу, которое закончилось тюрьмой

Доброе утро! Провожаем последний мартовский день вместе с хорошими новостями. Поехали!

Не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а днем температура воздуха прогреется до +3 градусов.

В сети завирусилось видео, на котором исландцы играют в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградалсфьяль.

Оригинальный пост, опубликованный 29 марта, собрал более 110 тысяч лайков и почти 25 тысяч репостов. Позднее в твиттере зарегистрировался один из игроков.

Метеорологи утверждают, что извержение не опасно для жителей ближайших населенных пунктов. Впрочем, самих исландцев это не смущает: они воспринимают природное явление как новую достопримечательность и даже жарят хот-доги на остывшей лаве.

Спавший почти 6 тысяч лет вулкан начал извергаться 19 марта. Он находится примерно в 40 километрах от столицы страны Рейкьявика.

Удивительный фри-джазовый коллектив из Москвы переосмысляет свои лучшие творения в разнокалиберных жанрах танцевальной электроники — вызывающе лихо, нарядно и взбалмошно. Неподготовленного слушателя может слегка обескуражить, но этот опыт определенно того стоит. Аутсайдерская дискотека мечты. Сегодня слушаем «Сольвычегодск» - Мы рома из Чемодановки.

Итальянского мафиози, успешно скрывавшегося семь лет, поймали в Доминиканской республике из-за его собственной неосторожности и любви к вкусной еде — полицейские нашли его с помощью ютьюба, где он выкладывал кулинарные видео.

53-летний Марк Бьярт, член калабрийской группировки «Ндрангета», с 2014 года разыскивался Интерполом по подозрению в поставках кокаина в Нидерланды.

После объявления в розыск Бьярту удалось скрыться. Он поселился в Доминиканской республике в небольшом городе Бока-Чика и стал вести тихую семейную жизнь. Бьярт завел канал на ютьюбе, где вместе с женой делился секретами итальянской кухни.

Бьярт, очевидно, понимал, что его разыскивают, поэтому соблюдал меры предосторожности — в роликах никогда не показывали его лицо. Однако преступник совсем забыл про свои татуировки, о которых тоже было известно полиции — по ним его и опознали, после чего Бьярт был задержан.

Мафиози уже экстрадирован в Италию, где его ждет судебный процесс и гораздо менее вкусная еда в тюрьме.

Перед вами тот самый случай, когда не судить книгу по обложке не получится. Некоторые книжные экземпляры, нарочно или случайно, были созданы для того, чтобы люди не могли поверить своим глазам, видя такое на полке в магазине. В этом посте мы собрали крайне странные версии обложек известных книг, а также обложки малоизвестных произведений, которые одним своим названием или дизайном той же обложки способны захватить всё ваше внимание. Чаще всего — своей поразительной необычностью, граничащей с ужасностью. Короче говоря, вам точно понравится!

Хорошего дня и солнечного настроения!