1 сентября: комната, которая заряжает электроприборы, и новый рекорд по поеданию наггетсов

Доброе утро! Для кого-то 1 сентября это про цветы и линейки, а для кого-то первый месяц осени. И для первых, и для вторых мы собрали самые хорошие новости, чтобы поднять всем настроение. Поехали!

Захватите зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.

Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации учёные создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature.

Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трёхмерных магнитных поля, которые покрывают весь объём комнаты, включая углы. Благодаря создаваемому резонансу поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях — КПД комнаты превышает 37%. Для использования энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.

Испытания на анатомических манекенах показали, что «зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей. Это значит, что такая система беспроводной передачи энергии не создаёт помех для работы электроники и не нагревает биологические ткани.

Учёные считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.

Главный музыкальный макгаффин 2021 года — альбом «Donda» Канье Уэста — 29 августа появился-таки в стримингах. Он уже побил рекорды Apple Music и занял первое место в 152 странах. Поэтому слушаем и делимся в комментариях, как вам долгожданная пластинка.

Американский блогер Мэтт Стоуни, который регулярно снимает ролики о поедании большого количества пищи, обновил собственный рекорд девятилетней давности и съел 120 наггетсов из «Макдоналдса» за 9 минут и 23 секунды.

В видео, записанном в 2012 году, ему удалось сделать это за 14 минут и 33 секунды. Спустя почти девять лет он смог улучшить свой результат более чем на 5 минут.

Как указал сам Стоуни, в 12 коробках наггетсов по десть штук содержится около двух килограммов еды или 4920 килокалорий. Помимо наггетсов блогер поставил перед собой соусы, три стакана воды и диетическую колу.

С первых минут Стоуни старался съедать сразу по два наггетса, а не по одному, как при предыдущей попытке. На четвертой минуте челленджа, когда было съедено 50 наггетсов, блогер пожаловался на боль в челюсти. На 70-м наггетсе он вновь пожаловался на боль, а на 100-м вновь (восьмая минута) сделал вынужденную паузу, чтобы долить воду в стакан.

В конце видео Стоуни отдышался и в качестве «бонуса за скорость» наградил себя стаканом диетической колы, которую выпил залпом.

Многие моменты в Инстаграме и соцсетях выглядят куда лучше, чем они бывают в реальности. Тайской модели под ником ViennaDoLL это настолько надоело, что она начала высмеивать всю эту вселенскую несправедливость в своих фотографиях. Ведь если проблему нельзя решить, то над ней можно хотя бы похихикать! В своих работах ViennaDoLL снимает две фотографии — одну прилизанную и красивую, а вторую — жизненную. И их контраст будет понятен каждому.

Хорошего дня и продуктивного настроения!