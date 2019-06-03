3 июня: рыси на крыше дома, слон в комнате и Гудков в костюме Кардашьян

Доброе утро! Всем бодрого дня!

За окном настоящее лето - солнечно, жарко и хорошо.

Понедельник должен быть спортивным, ведь сегодня отмечается Всемирный день велосипеда. А вот одна из самых необычных моделей деревянного велосипеда с большими колесами.

Новость из мира высоких технологий.

Благодаря новым технологиям вы можете увидеть даже самое экзотическое животное у себя в квартире. Теперь, вбивая в поисковую строку Google название любого животного, его 3-d модель автоматически выводится с экрана в то место, где вы находитесь. Гигантские 3-d модели животных появляются в самых неожиданных местах – в аптеке, во дворе, в офисе или в квартире.

Чтобы запустить просмотр в дополненной реальности нужно просто установить в настройках регион США и английский язык, а также вводить слова на английском (например, «snake»).

Необычный случай произошел в Америке. Житель Аризоны во второй раз обнаружил у себя на крыше выводок рысят. Мужчина выложил в соцсетях кадры с камеры видеонаблюдения, на которых резвятся котята. История началась год назад, когда мужчина купил дом заброшенный дом и обнаружил там необычную находку. Он постарался не беспокоить животных, дождался, пока рысята вырастут и покинут крышу. Однако спустя год история повторилась. Как думает сам хозяин дома, на этот раз на крыше обосновалась одна из дочерей той рыси. Теперь хозяин дома наблюдает за своими соседями через объектив камеры наблюдения.

В качестве музыкальной паузы, сегодня посмотрим новый клип Тимура Родригеса на песню «Канье». Креативным продюсером нового клипа стал Александр Гудков, который работал над скандальными клипами Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

В галерее сегодня невероятно красивые места в разных уголках нашей планеты.