15 апреля: Кроссовки Ланнистеров и блинная «Игра престолов»

Всем привет! Вот так выглянешь в окно — и не поверишь, что уже середина апреля. Ох уж эта погода!

А вот такой у нас прогноз на предстоящую рабочую пятидневку. Выглядит уже лучше, правда?

А теперь поехали: именно сегодня в России выходит первая серия заключительного сезона «Игры престолов»! Кто-то уже посмотрел? Чур, без спойлеров!

Кое-что клевое для фанатов сериала. Энтузиаст GillesKontrol создал шикарную заставку, совместив «Игру престолов» и «Мир дикого запада» — вымышленный сериал получил название Westeros World. Напомним, по сюжету «Мира дикого запада» люди в будущем создали коммерческий парк в стиле «вестерн» с человекоподобными роботами — эта заставка повторяет идею сериала, но с персонажами «Игры престолов», а также драконами.



По словам самого GillesKontrol, он работал над роликом в свободное время в течение 8 месяцев, а вдохновил его мэшап главных музыкальных тем сериалов:

А вот отличная тема для тех, кто понимает по-английски

Американский телеведущий Джеймс Корден в эфире своего шоу за четыре минуты в стихах пересказал содержание семи сезонов «Игры престолов» (увы, перевода этого шедевра пока найти не удалось):

Пересказ написал сценарист передачи Лоренс Дай, который незадолго до этого посмотрел в течение двух дней все 67 эпизодов сериала (самые яркие моменты этого периода также запечатлены на видео).

«Он сказал нам, что не видел ни одной серии „Игры престолов“. У нас был выбор: найти нового сценариста или заставить Лоренса посмотреть все 67 эпизодов. Мы выбрали самое простое — заперли его в комнате и заставили смотреть все семь сезонов в течение двух дней», — прокомментировал Корден.

Все это время у сценариста было неограниченное количество еды, а под конец просмотра он даже соорудил себе модель Железного трона из мусора. Вот как это было:

Новости! Подборка, конечно, тоже про «Игру престолов».

К выходу заключительного сезона сериала «Игра престолов» в России появятся кроссовки для бега adidas Ultraboost Game of Thrones. Каждая пара лимитированной коллекции посвящена одному из домов Вестероса и выполнена в характерных для него цветах. Модель семьи Таргариен представлена в белом цвете с серебряными акцентами, а на язычке на пятке вышит ее девиз — «Fire and Blood». Вторая пара, созданная в честь дома Ланнистер, красного цвета с деталями, выполненными в черном и золотом оттенках. Также на кроссовки поместили надпись «Hear me roar». Лимитированные модели можно купить с 15 апреля только онлайн. Стоимость пары — 13 990 рублей.

В Австралии к премьере восьмого сезона «Игры престолов» построили «кладбище» с умершими героями сериала. Такое промо придумала местная телекомпания, транслирующая сериал. Кладбище появилось недалеко от Сиднея. На нём расположено около 30 надгробий. Упс: далее есть спойлеры к смертям нескольких героев! Если не смотрели все семь сезонов, промотайте побыстрее)

А возле отеля-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе прямо на фонтанах показано нападение Короля Ночи на Стену — драконы поджигают все синим огнем! Это какой-то новый уровень «поющих фонтанов». Смотрите, как здорово:

И музыкальная пауза тоже про «Игру престолов», простите!)

Предлагаем посмотреть рекламу Mountain Dew, которая вышла к финальному сезону. Участники ролика, среди которых баскетболист Джоэл Эмбиид и гонщик Дэйл Эрнхардт-младший, напевают мелодию из заставки, а группа Migos читает рэп, сидя на троне.

Признайтесь: вы так же напеваете, когда слышите заставку!

А вот как фанаты готовились к выходу новых серий.

В видео, которое скомпилировал HBO, собраны примеры их творчества: кто-то вырезает портрет Короля Ночи из арбуза, кто-то печет блинчики с лицом Серсеи, кто-то нереально круто косплеит главных героев:

Так как у нас «утренее шоу», то про блинчики, как говорится, поподробнее.

Вот видео, где талантливый повар готовит главных героев сериала:

А в галерее предлагаем полюбоваться на персональные постеры последнего сезона «Игры престолов». И приятного вам просмотра первой серии!