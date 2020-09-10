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Утро в Туле
10 сентября: команда русских Мстителей и крепкая дружба коалы и вомбата

10 сентября: команда русских Мстителей и крепкая дружба коалы и вомбата

Доброе утро! Начинаем новый прекрасный день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Не забудьте взять зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь. А столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

 

Пользователь Твиттера из Москвы под ником evil sexy hamlet решил распределить роли супергероев Marvel среди российских актёров. С помощью приложения, заменяющего лица, москвич вполне удачно подобрал замены голливудским исполнителям, взяв вместо них Сергея Безрукова, Дмитрия Нагиева, Константина Хабенского и даже Никиту Джигурду. Итак, перед вами команда русских Мстителей!

 

Сегодня слушаем трек Pharrell Williams – Entrepreneur, в котором артист рассказывает вдохновляющие истории успеха афроамериканцев.

 

Во время карантина в австралийском парке Reptile Park в Сомерсби, Новый Южный Уэльс, завязалась необычная дружба между коалой Эльзой и вомбатом Хоупом.

Однажды самку вомбата по кличке Хоуп поместили в вольер к коалам, пока сотрудники парка чистили ее клетку. За это время Хоуп смогла подружиться с коалой Эльзой. Затем они стали много времени проводить вместе. При встрече они целовали друг друга в нос и заметно скучали в разлуке. Заметив это, сотрудники парка поселили подруг вместе.

«Мы очень удивились, увидев эту дружбу! Хотя как вид вомбат и коала очень близки, видеть, как они вот так взаимодействуют, необычно!» — рассказал сотрудник парка Дэн Рамси.

И коалы, и вомбаты — сумчатые млекопитающие и, можно сказать, близкие родственники. Однако между ними есть различия. Например, коалы живут на деревьях и питаются листьями эвкалипта. А вомбаты роют себе норы и живут в земле.

 

Чтобы привлечь посетителя, а затем ему запомниться, заведения общепита идут на разные ухищрения. В поисках своей фишечки некоторые из них выбирают оригинальную подачу блюд. Иногда слишком оригинальную. Настолько, что клиенты себя чувствуют очень странно и буквально готовы просить принести им просто обычные банальные тарелки. Смотрите сами подборку в нашей галерее.

Хорошего дня и побольше позитива!

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Автор: Администрация Myslo
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