17 мая: Детские новости и янни-лорел

Всем привет!

Просыпаемся вместе с нами и заряжаемся позитивом на весь день!

Начинаем с милоты.

Камера наблюдения засняла, как пёс бросился в бассейн, чтобы спасти своего «тонущего» друга. Дружба крепкая не сломается:

Захватывающие дух трюки для бодрости!

Легендарный скейтбордист Тони Хоук в честь своего 50-летия решил повторить 50 трюков, которые он же и придумал. Чтобы доказать самому себе — он ещё может!

«Некоторые элементы я сегодня сделал в последний раз. Но всё в порядке, это была славная гонка».

Новости! Сегодня будут про детишек.

Жительница Швеции сменила имя сыну после того, как татуировщик допустил ошибку в его написании. Она опросила мастера набить ей на руке татуировку с именами детей: Нова и Кевин. Они согласовали эскиз, но после сеанса женщина заметила, что вместо «Кевина» на руке было набито «Келвин». Пошла жаловаться, но изменить что-то уже никак нельзя было. Татуировщик вернул деньги за сеанс и посоветовал обратиться в клинику, чтобы свести тату. Когда женщина узнала, как это долго и дорого, то вместе с мужем решила, что проще сменить имя сыну. В конце концов, Кевин, Келвин — какая разница, когда ребенку всего два года?.. *сарказм*. «Я никогда не слышала имя Келвин до этого, и не знаю никого, кто назвал бы так ребёнка. Чем больше я об этом думала, тем яснее мне становилось, что ни у кого нет такого имени. Оно уникально. Теперь нам кажется, что оно даже лучше, чем „Кевин“», — говорит щведка. Кстати, недавно она родила третьего малыша, дочку Фрейю. Женщина намерена набить татуировку и с её именем, но проверит правильность его написания «десять тысяч раз».

Продолжаем про Кевинов - ну день сегодня такой, что поделать. Американец Кевин Прзытула решил сделать предложение любимой девушке Алиссе. Хотел все сделать романтично: во время прогулки. Кевин взял с собой не только Алиссу, но также их трехлетнего сына Оуэна и подругу семьи - чтобы та засняла важный момент на память. Прямо во время помолвки Оуэн почувствовал зов природы и решил пописать. Когда Кевин признавался Алиссе в любви, их малыш справлял нужду у них за спиной. Родители были так поглощены друг другу, что даже не обратили внимание на происходящее. Зато подруга очень даже заметила и ржала все видео. После помолвки Кевин выложил видео забавной помолвки в Facebook, где оно за пару часов набрало 56 тысяч просмотров.

Кендалл и Росс Роббинс из Юты - большие фанаты "Звездный войн". Недавно у них родилась двойня - мальчик и девочка. Причем 4 мая - этот день считается неофициальным праздником поклонников серии фильмов Джорджа Лукаса. Конечно же, Роббинсы назвали детей в честь героев любимой киносаги. Мальчик получил имя Роуэн Люк (в честь Люка Скайуокера), а девочка — Кай Лея (в честь принцессы Леи). Как известно, в «Звездных войнах» Люк и Лея, как и их реальные тезки, двойняшки. Роббинсы не рассчитывали, что дети родятся прямо 4 мая, но, по их словам, решили, что назовут детей в честь персонажей «Звездных войн», как только узнали, что у них будут мальчик и девочка и что они появятся на свет в мае. А еще подготовили детскую малышей, оформленную в стиле любимых фильмов! Как говорит мама Люка и Леи Кендалл, она очень надеется, что ее дети, как и персонажи ее любимого фильма, станут воплощением «непоколебимой надежды, упорства перед лицом невзгод, силы, сострадания и готовности помогать другим». А также добавила: «А если они научатся перемещать вещи с помощью Силы, это очень поможет в уборке дома».

Музыкальная пауза!

Уже сегодня премьера нового «Дэдпула»! Радуемся этому событию и слушаем саундтрек к фильму:

А вы пойдете в кино смотреть «Дэдпул-2»?

Загадка дня.

Помните историю с платьем — то ли сине-черным, то ли бело-золотым? Ему на смену пришла новая ерунда, из-за которой весь интернет поделился на два лагеря. На этот раз речь идет об аудиоиилюзии. Вот в этом аудио ниже одни слышат «янни», а другие — «лорел».

Давайте проверим, кто есть кто на Myslo! Слушайте запись и участвуйте в опросе под блогом!

Говорят, все дело в том, как настроены колонки или наушники. При высоких частотах слышно имя Янни, при низких — Лорел. Вот в этом видео есть доказательство:

В галерее продолжаем тему "Звездных войн". Йога от персонажей киносаги!

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