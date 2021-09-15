15 сентября: воскрешение мамонтов и молодой велогонщик, обогнавший профессионалов на Туре Британии

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Немного солнца не повредит. Сегодня в Туле облачно с прояснениями. А воздух в городе прогреется до +13 градусов.

Американская компания Colossal объявила о проекте по воссозданию вымерших шерстистых мамонтов и заселению ими арктической тундры. Об этом сообщают The Guardian и CNN.

Генетики и биологи из ведущих вузов США намерены скрестить ДНК мамонтов с генами родственных им азиатских слонов, которые находятся под угрозой вымирания. От первых специалисты возьмут набор генов, необходимый будущим созданиям для адаптации к холодному климату и благополучной жизни в нем.

Для проекта ученые будут использовать хорошо сохранившиеся останки мамонтов. Полученные эмбрионы будут вынашивать самки азиатских слонов, либо их поместят в искусственную утробу. Второй вариант может оказаться более быстрым, поскольку у живых слонов беременность протекает 22 месяца.

Colossal рассчитывает вывести первых детенышей в 2025—2027 годах. Компания попытается лишить мамонтов бивней, чтобы в перспективе те не стали предметом охоты для браконьеров. Предполагается, что популяцию этих животных в дальнейшем можно будет вернуть в арктическую тундру, чтобы замедлить таяние вечной мерзлоты.

На реализацию проекта уже собрали $15 млн. Однако у планов по воссозданию мамонтов есть противники. Они считают идею ненадежной и опасаются, что эксперимент может привести к непредсказуемым и разрушительным изменениям экологических условий тундры. Некоторые специалисты также отмечают, что полученное животное будет не мамонтом, а «шерстистым слоном с жировыми отложениями».

Электронщики TVORCHI выпустили танцевальный лонгплей ROAD, над которым работали весь последний год. Как говорят сами музыканты, это в первую очередь музыка для путешествий: в треки интегрированы реальные звуки улиц и природы, которые были записали во время гастролей. Сегодня слушаем TVORCHI — ROAD.

12-летний мальчик Ксандер Грэм присоединился к профессиональным спортсменам на седьмом этапе гонки Тур Британии и обогнал профессиональных велогонщиков, пишет «Би-Би-Си».

Заезд транслировали в прямом эфире для аудитории по всему миру. Видео с фрагментом, как Грэм вырывается вперёд, опубликованное в соцсетях соревнований, за сутки посмотрели более миллиона человек.

Грэм следил за гонкой в интернете. Когда группа велосипедистов подъехала к его дому в городе Бонниригг недалеко от Эдинбурга, мальчик присоединился к спортсменам. Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн подарил школьнику свою бутылку для воды. «Я был просто в шоке. Я был невероятно счастлив. Я сделаю для этой бутылки отдельную полку в своей комнате», — сказал Грэм.

После заезда один из спонсоров Тура Британии подарил мальчику VIP-билеты на финальный этап гонки в Абердине.

Мы привыкли думать о домашних питомцах как о трогательных существах, которые постоянно нуждаются в нашей заботе. Но на самом деле домашние любимцы и сами умеют проявлять сочувствие, любовь и поддержку ничуть не хуже людей. Они готовы в любой момент прийти на выручку взрослым, детям и своим собратьям, проверить, всё ли хорошо, защитить и побыть рядом. Вот несколько пушистых помощников, с которых можно брать пример!

Хорошего дня и душевного настроения!